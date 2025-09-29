SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, anunță vicepreședintele JD Vance

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază de acțiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruși, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, informează Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.

Vance a declarat duminică la Fox News că președintele Donald Trump va lua “decizia finală” cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri. “În mod cert, analizăm o serie de solicitări din partea europenilor”, a spus Vance, potrivit Agerpres.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor regulate cu rachete și drone ale Rusiei.

Vance a mai spus că invazia Rusiei împotriva Ucrainei a stagnat recent, Moscova înregistrând puține câștiguri teritoriale. “Am urmărit în mod activ pacea chiar de la începutul administrației noastre, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. O mulțime de oameni mor. Ei nu se pot lăuda cu prea multe în schimb’, a spus vicepreședintele american.

O astfel de livrare de arme va fi în mod cert considerată de Rusia o escaladare în războiul său în Ucraina.