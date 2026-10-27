SUA anunță că Polonia va găzdui primul centru european de mentenanță pentru rachetele Patriot PAC-3, o capacitate “esențială de susținere logistică pe flancul estic al NATO”

Guvernul Statelor Unite, în coordonare cu Lockheed Martin și aliații europeni, a anunțat marți selectarea Poloniei ca țară-gazdă pentru facilitatea europeană de mentenanță a rachetelor Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), potrivit unui comunicat al Pentagonului. Anunțul a fost făcut în marja reuniunii Conferinței NATO a Directorilor Naționali pentru Armamente (CNAD).

Noua facilitate va avea la bază o cooperare industrială transatlantică solidă, cu integrarea unor componente esențiale ale lanțului de aprovizionare coordonată de Germania, Țările de Jos și Suedia.

„Asigurarea echipamentelor și capabilităților necesare militarilor, oricând și oriunde, este modul în care ne descurajăm adversarii și consolidăm apărarea colectivă”, a declarat Michael P. Duffey, subsecretar de război pentru achiziții și susținere logistică.

„Anunțul de astăzi transformă parteneriatul în acțiune. Prin investirea resurselor naționale pentru a institui această capacitate esențială de susținere logistică pe flancul estic al NATO, aliații transmit un mesaj clar: Alianța este unită, tratează cu seriozitate descurajarea și este pregătită să își susțină declarațiile prin acțiuni concrete”, a adăugat acesta.

Potrivit Pentagonului, acest moment de referință contribuie direct la îndeplinirea angajamentelor istorice privind industria de apărare, asumate la summitul NATO de la Ankara din iulie 2026, în cadrul conceptului „NATO 3.0”, accelerând consolidarea rezilienței regionale și facilitând asumarea de către aliații europeni a responsabilității principale pentru propria apărare convențională.

Prin dezvoltarea unor capacități regionale de mentenanță, reparații și revizie generală chiar în teatrul european de operații, facilitatea va reduce semnificativ timpii necesari pentru readucerea echipamentelor în serviciu și va consolida securitatea liniilor de aprovizionare esențiale. Acest centru regional va îmbunătăți considerabil capacitatea operațională a forțelor aliate de apărare antiaeriană și antirachetă, asigurând posibilitatea unei creșteri rapide a capacității de susținere în perioade de criză și consolidând credibilitatea descurajării colective pe flancul estic al NATO.

În esență, această inițiativă răspunde direct nevoilor militarilor din prima linie. Combinarea investițiilor aliaților cu tehnologia americană de apărare de talie mondială transformă în mod direct capacitatea industrială transatlantică în putere de luptă, menținând lansatoarele alimentate cu rachete, asigurând continuitatea operațiunilor esențiale și garantând că aliații NATO sunt pregătiți să lupte chiar din această noapte.