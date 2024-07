SUA anunță un nou ajutor militar de 2,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va permite achiziţionarea accelerată de sisteme de apărare antiaeriană NASAMS şi Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a primit astăzi la Kiev pe premierul ungar, Viktor Orban, prilej cu care cei doi oificiali au discutat aspecte fundamentale ale relațiilor de vecinătate – comerț, cooperare transfrontalieră, infrastructură și energie.

„Conținutul dialogului nostru de astăzi pe toate aceste teme poate constitui baza unui nou document bilateral între țările noastre, care va reglementa toate relațiile noastre, se va baza pe o abordare reciprocă a relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Ungaria și va permite popoarelor noastre să se bucure de toate beneficiile unității în Europa”, a transmis președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj pe Twitter.

Today, Prime Minister Viktor Orbán @PM_ViktorOrban and I discussed the most fundamental issues of our neighbourly relations – trade, cross-border cooperation, infrastructure, and energy.

We also talked about the humanitarian sphere – everything that affects the lives of our… pic.twitter.com/6PQzFqWtYw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2024