SUA apără decizia de a reînnoi suspendarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc: Este doar pentru încă 30 de zile

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apărat miercuri în fața senatorilor decizia guvernului de a reînnoi suspendarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, impuse după invazia Ucrainei din 2022, informează Agerpres.

Sancțiunile americane asupra petrolului rusesc transportat pe mare au fost suspendate pentru prima dată până la 11 aprilie, dar acestea au fost prelungite până pe 16 mai.

Această decizie a venit la doar două zile după ce Bessent a asigurat în fața presei că suspendarea inițială nu va fi prelungită.

Întrebat pe această temă în timpul unei audieri în fața unei comisii a Senatului american, secretarul trezoreriei a explicat că s-a răzgândit după ce a fost „contactat de peste 12 țări dintre cele mai sărace și mai vulnerabile din punct de vedere energetic.”

Aceste abordări au avut loc în marja reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, desfășurate la Washington între 13 și 17 aprilie.

„Ne-au cerut să prelungim suspendarea și este doar pentru încă 30 de zile”, a declarat el în fața senatorilor.

Washingtonul a impus sancțiuni unilaterale împotriva Rusiei și Iranului prin care a urmărit să împiedice nu doar comerțul său bilateral cu țările împotriva cărora a impus sancțiunile, ci și comerțul dintre acestea din urmă și statele terțe pe care SUA le amenință cu sancțiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare și de asigurări americane.

SUA le-au relaxat în contextul de a limita efectele războiului din Iran asupra prețului petrolului. Decizia a fost întâmpinată cu critici din partea aliaților europeni, întrucât Trump a fost îndemnat de membri ai G7 să nu slăbească presiunea asupra Rusiei, care ar putea folosi finanțele rezultate din această relaxare a sancțiunilor pentru războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.