SUA apreciază abordarea proactivă a României în noua viziune NATO 3.0: Colby și Lazurca au convenit că investițiile în apărare trebuie transformate în capacitate de luptă

Subsecretarul american al Apărării pentru politici, Elbridge Colby, a transmis că a avut o întrevedere la Pentagon cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, în cadrul vizitei efectuate de oficialul român la Washington, subliniind că România are o abordare proactivă în ceea ce privește împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Într-o postare publicată pe platforma X, oficialul american a arătat că, în ultimele zile, a avut discuții cu reprezentanți ai Germaniei, Regatului Unit, Italiei, României și NATO privind consolidarea rolului aliaților europeni în apărarea convențională a continentului.

„Chiar în ultimele zile, am avut întâlniri productive cu lideri din Germania, Regatul Unit, Italia, România și de la sediul central al NATO. În fiecare dintre aceste cazuri, am reușit să purtăm discuții concrete și practice despre stimularea și sprijinirea aliaților în asumarea responsabilității principale pentru apărarea convențională a Europei. Aceasta este trăsătura distinctivă a NATO 3.0”, a afirmat Elbridge Colby.

Referindu-se la întâlnirea din 29 iulie cu Marius Lazurca, subsecretarul american al Apărării a precizat că i-a prezentat oficialului român, în avanpremieră, abordarea Washingtonului privind procesul de revizuire a posturii militare americane în Europa (Europe Posture Review).

„Pe 29 iulie, l-am primit la Pentagon pe consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca. Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră privind Europe Posture Review. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate reală de luptă în cadrul NATO 3.0”, a transmis Elbridge Colby.

On July 29, I hosted Romanian National Security Advisor @MariusLazurca at the Pentagon. I previewed our approach to the Europe Posture Review. I also recognized Romania’s forward-leaning approach to burden-shifting. We agreed that it is time for allies to turn defense spending… pic.twitter.com/RmaqbxBQSU — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) August 4, 2026

La rândul său, Marius Lazurca a anunțat la finalul vizitei că România și-a reafirmat angajamentul față de parteneriatul strategic cu Statele Unite, în cadrul unei serii de întâlniri cu oficiali ai Administrației americane și cu membri ai Congresului.

„Mă bucur că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră”, a scris consilierul prezidențial pe platforma X.

Vizita a avut loc la solicitarea președintelui Nicușor Dan, care l-a desemnat pe Marius Lazurca să efectueze deplasarea împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pentru discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului american privind cooperarea în domeniul securității la Marea Neagră.

Întrevederea de la Pentagon s-a desfășurat în contextul lansării oficiale a procesului Europe Posture Review, prin care Departamentul Apărării al SUA reevaluează prezența militară americană în Europa. Inițiativa, anunțată anterior de secretarul apărării Pete Hegseth, urmărește adaptarea dispozitivului militar american la noile priorități strategice și accelerarea tranziției către un model de „NATO 3.0”, în care aliații europeni își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.