SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, în valoare de 2,1 miliarde de dolari. Finanțarea vine de la Canada, Germania, Norvegia și UE

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, a consemnat Reuters, potrivit Agerpres.

Ucraina va plăti pentru aceste rachete interceptoare defensive folosind contribuții din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate prin intermediul programului american JUMPSTART, precum și fonduri naționale finanțate prin împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Lockheed Martin este contractorul principal pentru această vânzare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat marți ca Statele Unite și partenerii europeni să accelereze sprijinului pentru apărarea antiaeriană, avertizând că Ucraina nu dispune de suficiente rachete pentru sistemele Patriot.

El a afirmat că întârzierile în livrare îngreunează protejarea populației și a infrastructurii, în condițiile în care Rusia a lansat peste 100 de rachete balistice asupra Kievului și regiunii sale în aproximativ două săptămâni.

De altfel, Comisia Europeană a aprobat în luna septembrie o finanțare suplimentară de 6,1 miliarde de euro pentru ca Ucraina să achiziționeze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene și antirachetă, al munițiilor, dronelor și al războiului electronic, inclusiv o derogare pentru achiziția de rachete Patriot.