SUA aprobă vânzarea a 96 de elicoptere de atac Apache către Polonia pentru o sumă de 12 miliarde de dolari: Varșovia este “o forţă pentru stabilitate în Europa”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a efectuat duminică o vizită de o zi la Budapesta unde s-a întâlnit cu oficiali maghiari, printre care premierul Viktor Orban și președintele Katalin Novak, principalele teme pe agenda discuțiilor fiind chestiunile legate de energie și de aderarea Suediei la NATO, informează France 24.

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in Budapest to attend Hungary's National Day celebrations, met with President Katalin Novák of Hungary. Bilateral relations, regional and global issues were discussed during the meeting, where President Erdoğan also extended his…

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in Budapest to attend Hungary's National Day celebrations, met with Prime Minister Viktor Orban of Hungary and his accompanying delegation. Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan, Minister of Energy and Natural Resources Alparslan…

Ungaria nu a aprobat încă intrarea țării nordice în Alianță, o poziție identică cu cea a Turciei, care a blocat mult timp aderarea Suediei înainte de a se răzgândi, luna trecută.

Parlamentele celor două țări NATO sunt în prezent în vacanță. ”Putem reveni asupra acestei chestiuni la sesiunea de toamnă. Am convenit să rămânem în contact”, a declarat pe Facebook ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Cele două țări au discutat, de asemenea, despre consolidarea cooperării în domeniul energiei, având în vedere că Ungaria primește deja o mare parte din gazul său prin intermediul gazoductului TurkStream, care transportă gaz rusesc prin Marea Neagră.

Ungaria va cumpăra din Turcia 275 de milioane de metri cubi de gaz în 2024, informează Agerpres.

Compania energetică ungară MVM va cumpăra anul viitor 275 de milioane de metri cubi de gaz de la compania turcă Botas, a anunţat duminică Peter Szijjarto, care a adăugat că acordul a fost finalizat în timpul vizitei lui Erdogan la Budapesta.

Acordul de duminică face din naţiunea eurasiatică şi o ”sursă” de energie, ajutând astfel Ungaria să-şi diversifice furnizorii, a subliniat Szijjarto.

Ungaria este foarte dependentă de Rusia pentru nevoile sale energetice, deoarece importă de acolo 85% din gazul şi 65% din petrolul pe care le foloseşte.

Budapesta și Ankara își vor consolida ”parteneriatul strategic”, un anunț care urmează să fie făcut oficial în timpul unei vizite a lui Erdogan, programată pentru luna decembrie.

Szijjarto a salutat ”cooperarea strânsă între Asia Centrală și Balcanii de Vest”, despre care a spus că este deosebit de importantă având în vedere criza energetică.

Vizita liderului turc face parte dintr-o serie de întâlniri diplomatice organizate de Orban pentru a marca Campionatul Mondial de Atletism, care a început sâmbătă.

Printre alți demnitari primiți duminică s-au numărat președinții Serbiei, Azerbaidjanului, Kârgâzstanului, precum și președintele turkmenistanului, Serdar Berdymukhamedov.

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in Budapest to attend Hungary's National Day celebrations, received Member of Presidency of Bosnia and Herzegovina Željka Cvijanović and President of Bosnia's Republic of Srpska Milorad Dodik. During the meeting, relations between Türkiye…

Ungaria, singura țară membră UE care a menținut legături cu Moscova în pofida războiului pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei, a dus în ultimii ani o politică de deschidere către Est, nu numai către Rusia, ci și către Asia Centrală și China.