NATO
SUA asigură că “rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”: Decizia de a nu înlocui trupele care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.
„Aceasta nu reprezintă o retragere a SUA din Europa sau un semnal al reducerii angajamentului față de NATO și Articolul 5”, a precizat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.
„Din contră, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a asuma un rol principal în apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii de forță nu va modifica mediul de securitate din Europa”, continuă sursa citată.
Precizările au venit după ce România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Potrivit comunicatului Armatei americane, a 2-a Brigadă de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va încheia misiunea și se va reîntoarce conform programării la baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită.
Departamentul subliniază că Statele Unite mențin o prezență robustă în întreg teatrul european și păstrează capacitatea de a dispune rapid forțe și capabilități pentru atingerea obiectivelor regionale și susținerea priorităților americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO.
Într-o declarație separată, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a reafirmat sprijinul ferm al Washingtonului pentru aliații de pe flancul estic, subliniind în mod special rolul României.
„În întreaga Alianță, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de apartenență la NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru atingerea obiectivelor noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca oricând. Statele Unite rămân angajate față de România — ca aliat de încredere în NATO, partener strategic esențial și forță motrice pentru securitatea Europei. Prezența noastră solidă și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân de neclintit, inclusiv sprijinul pentru misiunea Eastern Sentry”, a declarat Whitaker, într-o postare pe X însoțită de o fotografie comună cu ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu.
Across NATO, Allies like Romania are demonstrating increased capability and responsibility. During 20 plus years as a NATO Ally, Romania has consistently partnered with the United States to meet our common defense objectives. That partnership remains stronger than ever. The… pic.twitter.com/2MHl3oDtUe
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) October 29, 2025
Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
NATO
Mircea Geoană face apel la liderii politici după anunțul reducerii prezenței militare a SUA în România: O Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat
Reducerea prezenței militare americane în România nu reprezintă o surpriză, ci un semnal că Bucureștiul trebuie să construiască „o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA”, apreciază Mircea Geoană, președinte al Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO.
Poziția sa a venit în contextul în care România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Potrivit lui Mircea Geoană, această revizuire „reflectă gândirea strategică a noii Administrații bazată pe realism, raționalizare și prioritizare în cele trei mari teatre: Europa, Orientul Mijlociu și zona Asia-Pacific”.
Geoană a explicat că reducerea prezenței militare americane în anumite regiuni și țări este însoțită de o schimbare a mixului acesteia, „cu accent pe o contribuție sporită a aliaților și partenerilor SUA”.
În ceea ce privește Europa, fostul ministru de externe a subliniat că „prezența militară americană va fi redusă, însă nu drastic”. Potrivit acestuia, „acest nou aranjament survine după un Summit NATO de succes organizat la Haga și nu va pune în pericol executabilitatea planurilor de apărare și descurajare ale NATO”.
„Gradual, negociat și în spirit de alianță, se încurajează o relație transatlantică mai echilibrată, cu rol mai important al aliaților europeni în asigurarea securității noastre colective. Riscul decuplării SUA de securitatea Europei a fost depășit”, a afirmat Geoană.
Referindu-se la România, acesta a precizat că „reducerea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o surpriză”, explicând că „acesta este rezultatul unei analize financiare, strategice și politice, inclusiv la nivelul relației politice bilaterale”.
„Modelul rotațional practicat în România este mai costisitor decât cel bazat pe prezența permanentă a trupelor americane din Polonia sau țările baltice”, a adăugat Geoană, precizând că, strategic, „zona Mării Negre face parte din planurile regionale de Sud ale NATO, cuprinzând Marea Neagră și Marea Mediterană”.
„Zona de Nord a Europei (Marea Nordului, Atlanticul de Nord și zona Arctică) a fost prioritizată în Global Posture Review, în contextul parteneriatului strategic fără limite între Federația Rusă și China. SUA așteaptă ca aliații din zona noastră să compenseze reducerea prezenței militare americane”, a continuat el.
Citiți și Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Geoană a subliniat că pierderea de efectiv poate fi compensată prin „pre-poziționarea de echipamente, muniție și tehnică militară americană în România, creșterea împărtășirii de intelligence, o nouă arhitectură de apărare antirachetă, sisteme anti-drone, inclusiv subacvatice, și un acces sporit la asset-uri spațiale americane”.
„Baza Mihail Kogălniceanu trebuie să rămână un proiect comun de grad zero pentru România–SUA–NATO, inclusiv din perspectiva oferirii de garanții de securitate americane pentru Ucraina și pentru proiecția de putere în zona extinsă a Mării Negre și a Orientului Mijlociu”, a subliniat el.
Geoană a mai menționat că „pe lângă baza de la Deveselu, care va trebui să capete un rol geografic crescut în sistemul antibalistic al NATO, baza aeriană de la Câmpia Turzii va trebui modernizată și adusă la un nivel superior, profitând de rămânerea intactă a contingențelor americane în cele două locații”.
El a adăugat că și „Grupul de Luptă NATO de la Cincu va trebui să primească un rol mai important în noua configurație aliată din România”. Potrivit acestuia, „după exercițiul de creștere la nivel de brigadă din luna noiembrie, împreună cu Franța și țările aliate participante, România va trebui să acționeze pentru o prezență extinsă și permanentă la nivel de brigadă, după modelul practicat în țările baltice și Polonia”.
În final, Mircea Geoană a făcut un apel la responsabilitate în relația cu partenerul strategic american: „Fac un apel către clasa politică românească să reziste tentației de a folosi politicianist acest moment delicat. Este important să nu ne pripim, dar să înțelegem complexitatea situației.”
„După momentul Visa Waiver, această decizie poate fi citită precipitat și în cheia unei răciri a relației bilaterale sau de scădere a relevanței strategice a României în strategia globală a SUA. Indiferent de ce ne vor aduce din punct de vedere politic și electoral anii următori, consensul politic asupra importanței cruciale a relației cu principalul nostru aliat pentru securitatea națională trebuie păstrat. Iar o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat”, a afirmat Geoană, adăugând că acest nou nivel de cooperare „necesită imaginație, pragmatism, înțelegerea noii paradigme globale și, cel mai important, un spirit regăsit de echipă”.
NATO
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.
Reacția șefului statului a venit după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, mai exact o reducere a numărului de soldați americani aflați acum în România.
„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 29, 2025
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată anterior de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, a dat asigurări Nicușor Dan.
Infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, a precizat șeful satului.
“Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a conchis el.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
“Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată MApN.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.
Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
NATO
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide
Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate, a transmis miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicitând explicații din partea miniștrilor de externe și de apărare și accelerarea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite.
“Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României. În acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit acestuia, mesajul este unui triplu, respectiv acela că România rămâne un partener strategic de încredere, că regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA și că trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.
“Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, a conchis europarlamentarul și vicepreședintele PSD.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
“Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată MApN.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.
Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
