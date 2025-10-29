SUA asigură că “rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”: Decizia de a nu înlocui trupele care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.

„Aceasta nu reprezintă o retragere a SUA din Europa sau un semnal al reducerii angajamentului față de NATO și Articolul 5”, a precizat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.

„Din contră, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a asuma un rol principal în apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii de forță nu va modifica mediul de securitate din Europa”, continuă sursa citată.

Precizările au venit după ce România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

Potrivit comunicatului Armatei americane, a 2-a Brigadă de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va încheia misiunea și se va reîntoarce conform programării la baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită.

Departamentul subliniază că Statele Unite mențin o prezență robustă în întreg teatrul european și păstrează capacitatea de a dispune rapid forțe și capabilități pentru atingerea obiectivelor regionale și susținerea priorităților americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO.

Într-o declarație separată, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a reafirmat sprijinul ferm al Washingtonului pentru aliații de pe flancul estic, subliniind în mod special rolul României.

„În întreaga Alianță, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de apartenență la NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru atingerea obiectivelor noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca oricând. Statele Unite rămân angajate față de România — ca aliat de încredere în NATO, partener strategic esențial și forță motrice pentru securitatea Europei. Prezența noastră solidă și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân de neclintit, inclusiv sprijinul pentru misiunea Eastern Sentry”, a declarat Whitaker, într-o postare pe X însoțită de o fotografie comună cu ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.