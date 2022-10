SUA au aprobat un nou ajutor militar de 275 milioane de dolari pentru Ucraina care include muniție pentru rachetele HIMARS

Noul premier britanic, Rishi Sunak, și președintele francez, Emmanuel Macron, a avut vineri o primă convorbire telefonică, în cadrul căreia au convenit să ”colaboreze pentru a asigura un viitor energetic mai stabil” prin sporirea ”cooperării în domeniul energiei nucleare”.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, ”liderii au convenit că există o gamă foarte largă de domenii în care cooperarea dintre Regatul Unit și Franța este vitală, inclusiv în ceea ce privește Ucraina, clima, apărarea și economia. De asemenea, prim-ministrul a remarcat legăturile istorice și culturale puternice dintre țările noastre, exemplificate de cuvintele emoționante ale președintelui Macron după moartea Majestății Sale Regina”.

The UK and France are allies with cultural links that span centuries. Our cooperation is vital across a huge range of areas, from supporting Ukraine to our own defence and energy security.

It’s in that spirit that I am looking forward to working with President @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/yBBNoQSdKD

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 28, 2022