SUA au nominalizat Croația pentru a se alătura programului Visa Waiver. Cetățenii din cel mai nou stat membru UE vor putea călători fără vize în Statele Unite

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat luni seară nominalizarea Croației în programul Visa Waiver, una dintre ultimele patru țări din Uniunea Europeană, între care și România, care nu fac parte din programul american de exceptare a vizelor pentru a călători pe teritoriul Statelor Unite.

“Astăzi (n.r. – luni, 2 august) am nominalizat Croația pentru a se alătura programului Visa Waiver. Acest pas către călătorii fără vize recunoaște progresele extraordinare înregistrate de Croația în vederea îndeplinirii standardelor riguroase pentru țările participante. Așteptăm cu nerăbdare o relație și mai puternică între SUA și Croația“, a scris Blinken, pe contul său de Twitter.

Today I nominated Croatia to join the Visa Waiver Program. This step towards visa-free travel recognizes Croatia’s tremendous progress to meet the rigorous standards for participant countries. We look forward to an even stronger U.S.-Croatia relationship.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2021