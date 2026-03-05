SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru a oferi sprijin specific în protecția împotriva dronelor iraniene de tip Shahed în regiunea Orientului Mijlociu.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a precizat că a dispus furnizarea mijloacelor necesare și trimiterea de specialiști ucraineni care să contribuie la asigurarea securității.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în protecția împotriva ‘shahed’ în regiunea Orientului Mijlociu. Am dat instrucțiuni pentru a furniza mijloacele necesare și pentru a asigura prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că sprijinul acordat partenerilor internaționali se bazează pe principiul cooperării reciproce în domeniul securității.

„Ucraina îi ajută pe partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre și la protejarea vieții oamenilor noștri”, a adăugat el.

