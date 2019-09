SUA au un nou ambasador la ONU: Kelly Craft, fostul ambasador american în Canada, a fost învestită de Donald Trump

Președintele american Donald Trump l-a demis marți pe John Bolton din funcția de consilier pentru securitate națională, anunțându-și decizie într-o serie de mesaje publicate pe Twitter.

”L-am informat pe John Bolton aseară că nu mai este nevoie de serviciile sale la Casa Albă. Am fost în dezacord profund cu multe din sugestiile sale, așa cum au făcut-o și alții din administrație, și prin urmare i-am cerut demisia lui John, pe care mi-a înmânat-o în această dimineață”, a scris Trump.

Liderul SUA, care se află la cel de-al treilea consilier pe securitate națională demis în mai puțin de trei ani de mandat, i-a mulțumit lui Bolton pentru activitate și a anunțat că va numi săptămâna viitoare un nou consilier în această poziție.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019