SUA: Autoritățile pregătesc o amendă de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, cea mai mare amendă impusă vreodată unei companii din domeniul tehnologiei

Preşedintele Franței Emmanuel Macron a inaugurat vineri noul submarin nuclear din clasa Barracuda al Forţelor Navale Franceze, moment premergător al festivităților naționale din 14 iulie, Ziua Națională a Franței, la 230 de ani de căderea Bastiliei.

Submarinul ”Suffren”, produs de Naval Group, compania care a câștigat licitația pentru construirea celor patru corvete destinate Forțelor Navale Române, face parte dintr-un program de înarmare despre care autorităţile franceze spun că este crucial pentru menţinerea prezenţei navale a Franţei în următoarele decenii.

”Franţa este o ţară cu o viziune pe termen lung, o ţară care ştie că marile succese sunt cele care vin în timp din experienţa expertizei dovedite. (…) Nu construiţi doar simple submarine aici. Ceea ce construiţi cu adevărat este independenţa Franţei – ceea ce construiţi este suveranitatea noastră”, a declarat Macron, conform Adevărul, la docul din Cherbourg, locul unde a fost lansat și primul submarin francez în 1899.

[#EVENT] From 11:00 am, watch the #Suffren ceremony broadcasted from ourNaval Group site of Cherbourg. Stay tuned! https://t.co/tCluQ1uNT6

— Naval Group (@navalgroup) July 12, 2019