SUA avertizează că nu vor tolera sferele de influență și nu vor limita dreptul suveran al națiunilor de a-și alege alianțele

SUA au avertizat că nu vor tolera sferele de influență și nu vor limita dreptul suveran al națiunilor de a-și alege alianțele, a transmis, joi, Michael Carpenter, ambasadorul american la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Delegații din cele 57 state membre ale OSCE s-au reunit joi la Viena, pentru a media un dialog mai strâns între Rusia, Statele Unite și aliații săi europeni în contextul crizei de securitate tot mai acute de la granița cu Ucraina și al riscurilor ridicate de Moscova asupra arhitecturii de securitate din Europa.

Polonia a dat startul lucrărilor avertizând că „riscul de război în zona OSCE este acum mai mare ca niciodată în ultimii 30 de ani”, a declarat ministrul de externe Zbigniew Rau în fața delegaților reuniți în capitala austriacă. Rau a vorbit la lansarea președinției de un an a țării sale în cadrul organizației de securitate.

Let me also be clear about one thing: as we prepare for an open dialogue on how to strengthen security for the benefit of all, we must decisively reject blackmail and never allow aggression and threats to be rewarded.https://t.co/DBHJZv7Zha

