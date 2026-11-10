SUA cer Rusiei să accepte participarea directă a Europei la următoarea rundă de negocieri de pace pentru Ucraina

Emisarii președintelui american Donald Trump vor insista, la discuțiile de la Abu Dhabi, ca Rusia să accepte participarea directă a europenilor la următoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Washingtonul vrea ca reuniunea trilaterală din 10 și 11 noiembrie să fie ultima fără participarea deplină a Europei, relatează Politico, citând oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului.

Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff vor susține această propunere în timp ce mediază primele discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia din februarie încoace. Cei doi vor să accelereze negocierile, astfel că guvernele europene și instituțiile UE ar putea avea puțin timp la dispoziție pentru a stabili cine le va reprezenta.

„Avem nevoie de Europa la masa negocierilor. Așadar, propunerea noastră este să îi implicăm pe europeni în discuții după această reuniune trilaterală”, a declarat unul dintre oficialii americani citați de Politico.

La Abu Dhabi sunt așteptați consilieri de securitate din Regatul Unit, Germania și Franța, precum și reprezentanți ai Italiei, NATO, Comisiei Europene și Consiliului European. Witkoff și Kushner ar urma să îi consulte, dar oficialii europeni nu vor participa la negocierile propriu-zise din cauza obiecțiilor Rusiei, potrivit Politico.

Oficialii americani au salutat convorbirea pe care liderii Finlandei și Norvegiei au avut-o la 27 octombrie cu președintele rus Vladimir Putin. În opinia lor, mai multe contacte directe le-ar permite europenilor să transmită Moscovei propriile poziții. Cine ar trebui să vorbească în numele Europei și dacă aliații europeni ai Ucrainei ar trebui să discute direct cu Putin sunt însă chestiuni care îi divid pe liderii europeni și pe care aceștia urmează să le abordeze la reuniunea informală de la Dublin, spre sfârșitul săptămânii.

Potrivit oficialilor americani, prima zi de negocieri va fi consacrată garanțiilor de securitate pentru Ucraina și unei posibile reconfigurări a arhitecturii de securitate europene. În a doua zi, discuțiile se vor concentra pe chestiunile teritoriale, inclusiv pe delimitarea frontierelor. Washingtonul consideră că dosarul teritorial și cel al garanțiilor și aranjamentelor de securitate trebuie negociate în paralel și soluționate împreună.

În timp ce unele guverne europene se tem că Trump ar putea accepta cereri ale Moscovei de reducere a rolului NATO în regiune, oficialii americani au insistat că Alianța va rămâne centrală pentru apărarea colectivă a Europei. Ei susțin însă că relația continentului cu Rusia trebuie regândită. Ministrul german de externe Johann Wadephul declarase luni, înaintea reuniunii G7 de la Paris, că Europa are nevoie de restabilirea arhitecturii de securitate existente, invocând respectarea frontierelor și egalitatea suverană a statelor.

În privința teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia, oficialii americani au afirmat că ambele părți au arătat în discuțiile private o anumită flexibilitate. Ei au precizat că obiectivul reuniunii de la Abu Dhabi este să mențină ritmul negocierilor, fără a urmări încheierea unui acord de încetare a focului în această rundă.