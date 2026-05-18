SUA, China și Rusia preferă o Europă divizată, avertizează Kallas: „Motivul pentru care vor să destrame UE este că suntem mult mai puternici atunci când suntem uniți”

Administrația Trump nu agreează o Uniune Europeană unită, deoarece aceasta reprezintă o putere geopolitică cu care Washingtonul trebuie să se confrunte, a declarat duminică șefa diplomației UE, Kaja Kallas, îndemnând statele membre să nu slăbească Uniunea prin încheierea de acorduri bilaterale cu SUA, relatează Politico Europe.

„Nu le place Uniunea Europeană, asta e foarte clar”, a declarat Kallas duminică, la Conferința Lennart Meri de la Tallinn. „Dar trebuie să înțelegem de ce nu le place UE; de ce nu-i place Chinei, de ce nu-i place Rusiei. Pentru că, dacă rămânem uniți, dacă acționăm împreună, atunci suntem puteri egale, suntem puternici.”

Kallas a afirmat că este „desigur mai ușor” să tratezi cu țări individuale, care sunt mult mai mici, decât cu un bloc care poate acționa ca o putere de egalitate. Ea a spus că discursuri de genul „relațiile mele cu tine sunt excelente, dar nu-mi place Uniunea Europeană” fac parte dintr-o strategie de „divide și cucerește”.

„Sunt foarte îngrijorată, pentru că uneori observ că și alte țări se îndreaptă pe aceeași cale. Divizarea chiar dă roade”, a spus ea.

Mai multe țări din UE au încercat să-și mențină propriile canale de comunicare cu Washingtonul de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă, prim-ministrul italian Giorgia Meloni poziționându-se ca o potențială punte de legătură între Europa și SUA, înainte ca strategia să eșueze din cauza criticilor aduse de Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Kaja Kallas a îndemnat statele membre să apere Uniunea Europeană și să încheie acorduri prin intermediul acesteia, afirmând, referitor la SUA, China și Rusia: „Motivul pentru care aceste puteri doresc să destrame Uniunea Europeană este că suntem mult mai puternici atunci când suntem uniți”.

De asemenea, aceasta a mai spus că Europa are „o înțelegere foarte clară a diagnosticului bolii” în ceea ce privește China, dar nu a ajuns încă la un acord cu privire la tratament.

Ea a spus că există două opțiuni: fie creșterea „morfinei” — adică a subvențiilor pe care țările UE le acordă industriei —, fie începerea „chimioterapiei”, ceea ce înseamnă utilizarea instrumentelor aflate la dispoziția Uniunii Europene, precum investițiile străine directe, achizițiile publice și diversificarea surselor de materii prime critice.

„Va fi dureros să folosim aceste instrumente… pentru că atunci vor urma represalii. Încă nu am ajuns în acel punct și mă tem că, în cele din urmă, nici țările bogate nu vor mai avea bani din impozite pentru a acorda subvenții, iar noi nu am rezolvat problema de fond”, a spus ea.