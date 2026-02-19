SUA
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a criticat joi pe comisarul european pentru energie, care a sugerat că Europa ar trebui să-și reducă dependența de gazul natural lichefiat american, insistând că Washingtonul „nu va folosi niciodată” exporturile de energie ca armă, informează Politico Europe.
Wright a răspuns la comentariile comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, de la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit cărora blocul intenționează să reducă dependența de GNL-ul american, în urma amenințărilor administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez.
„Consider că declarațiile comisarului Jørgensen sunt foarte nefericite. Statele Unite sunt un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun”, a declarat Wright jurnaliștilor după discuțiile cu ușile închise cu alți miniștri la Agenția Internațională pentru Energie (AIE) din Paris.
Citiți și: Pe fondul tensiunilor referitoare la Groenlanda, Comisia Europeană semnalează dependența „prea mare” a UE de importurile de GNL din SUA: Să nu înlocuim dependența de energia rusească cu alte dependențe
„Nu am folosit niciodată energia ca armă politică. Niciodată”, a spus el.
Wright a susținut că guvernele europene și-au slăbit propria securitate energetică prin reducerea producției interne de petrol și gaze, rămânând în același timp dependente de hidrocarburi. Exporturile SUA, a subliniat el, sunt gestionate de companii private care au contracte, nu sunt dirijate de guvern pentru a obține avantaje geopolitice.
În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană a încercat să își diversifice sursele de aprovizionare cu energie în vederea renunțării complete la combustibilii fosili rusești până în 2027, decizie pe care statele membre au adoptat-o la finalul lunii ianuarie.
Conform unui document redactat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, importurile de gaz natural lichefiat din SUA în Spațiul Economic European au crescut cu 61% în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Importurile în SEE au crescut cu 485% față de 2019, iar GNL din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL în UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie, informează The Guardian.
Mai mult, în cadrul acordului comercial convenit de UE cu Statele Unite, în iulie 2025, blocul european s-a angajat să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028.
Doar că declarațiile belicoase ale lui Donald Trump referitoare la preluarea insulei daneze Groenlanda au stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, care se tem că liderul american ar putea folosi energia ca instrument de negociere.
Cu o zi înainte, Wright a intensificat criticile SUA la adresa Agenției Internaționale pentru Energie, acuzând-o că s-a îndepărtat de ceea ce el considera a fi mandatul său principal în materie de securitate energetică, adoptând obiective de emisii zero. Agenția, a spus el, s-a orientat către o agendă „anti-energie” care riscă să determine creșterea prețurilor și limitarea ofertei.
Marți, el a avertizat că SUA ar putea să se retragă din Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu își schimbă cursul — o sugestie respinsă de mai multe țări, printre care Marea Britanie, Austria și Franța.
Dar joi, Wright și-a moderat tonul. „Nu vrem sub nicio formă să ne retragem… Vrem doar să o readucem la realitate. Nu vrem să plecăm”, a spus el.
El a susținut că eforturile Washingtonului de a reorienta agenția au atras un sprijin semnificativ, chiar dacă în mare parte privat.
„Există un sprijin considerabil. În mare parte, acesta se manifestă în culise”, a spus Wright, promițând să folosească „toată presiunea pe care o avem” pentru a readuce agenția pe calea securității energetice.
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
Președintele american Donald Trump l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.
Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
România este singura țară din cele 11 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp îi poartă numele – reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza.
Reuniunea va începe la ora locală 08:40 (15:40 – ora României) și va debuta cu un discurs al liderului american. Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.
În același timp, The Guardian a relatat că administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară observatoare reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)
Administrația președintelui american Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de soldați în Gaza, care s-ar întinde pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de contractare ale Board of Peace analizate în exclusivitate de The Guardian cu câteva ore înainte de reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pe care liderul de la Casa Albă o găzduiește la Institutul pentru Pace din Washington și la care România este reprezentată, în calitate de observator, de președintele Nicușor Dan.
Amplasamentul este conceput ca o bază militară operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.
Planurile analizate de The Guardian prevăd construirea etapizată a unui avanpost militar care va avea în cele din urmă o suprafață de 1.400 de metri pe 1.100 de metri, înconjurat de 26 de turnuri blindate de observație montate pe remorcă, un poligon pentru arme de calibru mic, buncăre și un depozit pentru echipamente militare destinate operațiunilor. Întreaga bază va fi împrejmuită cu sârmă ghimpată.
Fortificația este planificată pe o întindere aridă de teren plat în sudul Fâșiei Gaza, presărată cu arbuști și acoperită de resturi metalice contorsionate rămase în urma anilor de bombardamente israeliene.
The Guardian a analizat înregistrări video ale zonei. O sursă apropiată procesului de planificare a declarat pentru publicație că un grup restrâns de ofertanți – companii internaționale de construcții cu experiență în zone de război – au vizitat deja locația.
Guvernul Indoneziei ar fi oferit trimiterea a până la 8.000 de militari. Președintele Indoneziei s-a numărat printre cei patru lideri din Asia de Sud-Est programați să participe joi, la Washington DC, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Board of Peace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. Potrivit ONU, ISF va avea sarcina de a securiza frontiera Gazei și de a menține pacea în zonă. De asemenea, ar trebui să protejeze civilii și să instruiască și să sprijine „forțe de poliție palestiniene verificate”.
Documentul de contractare pentru baza militară a fost emis de Consiliul pentru Pace, potrivit unei persoane familiarizate cu procesul, și a fost pregătit cu sprijinul oficialilor americani responsabili de contractare, arată sursa citată.
Planurile prevăd o rețea de buncăre, fiecare de 6 metri pe 4 metri și 2,5 metri înălțime, dotate cu sisteme elaborate de ventilație, unde soldații se pot adăposti pentru protecție.
„Contractantul”, se arată în document, „va efectua un studiu geofizic al amplasamentului pentru a identifica eventuale goluri subterane, tuneluri sau cavități mari, în fiecare etapă.” Această prevedere face probabil referire la vasta rețea de tuneluri construită de Hamas în Gaza.
Oficialii Comandamentului Central al SUA au direcționat toate întrebările presei privind baza militară către Board of Peace, mai precizează The Guardian, iar un oficial al administrației Trump a refuzat să discute despre contractul privind baza militar, precizând că „așa cum a spus președintele, nu vor exista trupe americane pe teren” și că „nu vom comenta documente scurse.”
Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington
Președintele Nicușor Dan efectuează joi prima sa vizită în Statele Unite de la preluarea mandatului de șef al statului, participând la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu România având statut de observator.
Șeful statului a prefațat importanța acestei decizii într-un interviu acordat radioului public, subliniind că este în interesul României să participe la această reuniune în calitate de observator.
“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.
Din delegația șefului statului fac parte consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, și consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni Vlad Ionescu.
De la nesemnarea Cartei la Davos la vizita la Washington. Cum a ajuns România la această decizie?
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, însă a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza. Anunțul privind această această analiză a fost făcut pe 20 ianuarie, cu două zile înainte de semnarea Cartei, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump.
Șeful statului a declanșat acest proces de analiză în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.
În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american, două zile mai târziu participând la reuniunea extraordinară a Consiliului European consacrată unui răspuns la tensiunile transatlantice cu Statele Unite privind Groenlanda și tarifele.
La finalul respectivului summit, Uniunea Europeană a arătat că are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU. În paralel, președintele american Donald Trump anunțase că îi retrage invitația de participare premierului Canadei, Mark Carney, pe fondul discursului anti-hegemonic al acestuia de la Davos și al apropierii față de China.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro la finalul summitului de la Bruxelles despre dialogul cu partea americană în această privință, șeful statului a precizat că România a comunicat diplomatic că a început această analiză, punctând că țara noastră are consultări pe această temă cu statele europene. “La nivelul Ministerului de Externe, au existat consultări cu țări europene cu care suntem mai apropiați legat de cum să tratăm această invitație, care sunt dificultățile lor. Deci există o analiză, și parte din această analiză este un dialog cu țări europene“, a explicat el.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Totuși, președintele Nicușor Dan a primit o nouă invitație, de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, la Washington, pe 19 februarie. În acel moment, a fost schimbată paradigma de abordare de la vârful statului român, respectiv cum ar putea România să participe fără a adera la Carta Consiliului și cum ar putea fi declanșată o discuție de aderare, în condițiile revizuirii Cartei.
Într-o postare pe Facebook, șeful statului a anunțat că va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”
Deblocarea acestei decizii a apărut de o manieră care înclină spre coordonare între europeni. Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial duminică, 15 februarie, că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator. Cu o zi înainte, premierul italian Giorgia Meloni a dat semnalul că Italia va lua parte la această reuniune, tot în calitate de observator, invocând constrângeri de natură constituțională în privința aderării la Carta Consiliului.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Polonia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Care sunt semnificațiile acestei decizii și ce mize are pentru România?
Pentru România, deplasarea are o dublă semnificație. Pe de o parte, oferă ocazia de a se poziționa ca actor credibil în cadrul Uniunii Europene, participând, alături de ceilalți „observatori europeni”, la discuții care pot lua în calcul o eventuală revizuire a Cartei Consiliului. Pe de altă parte, vizita contribuie la relansarea dialogului politic cu administrația Trump, într-un context în care, în ultimele luni, au avut loc mai multe contacte la nivel înalt, inclusiv între miniștrii de externe ai celor două țări, precum și vizite ale unor oficiali militari americani și NATO la București.
Decizia de a participa ca observator vine după o perioadă în care autoritățile române au optat pentru o abordare prudentă: temporizarea aderării la Cartă, inițierea unor analize interne, similar Poloniei, și condiționarea unei eventuale aderări de revizuirea documentului în linie cu rezoluțiile ONU. În același timp, România participă informal la reprezentarea poziției europene, alături de Italia și Polonia, în paralel cu reprezentarea formală a Comisiei Europene și a președinției Consiliului UE, asigurată de Cipru.
Totuși, vizita nu trebuie supralicitată. Ea reprezintă mai degrabă o etapă într-un proces mai amplu de revitalizare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite decât un moment de cotitură spectaculos. Agenda potențială a cooperării bilaterale rămâne concentrată pe domenii precum energia, mineralele rare, securitatea și apărarea, precum și proiecția strategică spre zona caspică.
De aceea, președintele Nicușor Dan a încercat să gestioneze așteptările, subliniind că nu este vorba despre o vizită bilaterală și nici despre negocieri directe cu președintele SUA, ci despre un pas instituțional menit să consolideze punți pentru viitor.
„Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a afirmat șeful statului.
Contextul intern și internațional este, de asemenea, relevant.
În urmă cu exact un an, România traversa o perioadă de interimat prezidențial, cu Ilie Bolojan la cârmă, ca urmare a demisiei președintelui Klaus Iohannis și după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Astăzi, participarea la o reuniune multilaterală la nivel prezidențial indică o revenire la un nivel de reprezentare consolidat.
În afara vizitelor instituționale ale secretarului general al NATO, ale președintelui Consiliului European și ale președintei Comisiei Europene, România nu a beneficiat recent de prezența unor lideri internaționali de prim rang, ceea ce a alimentat percepția unei relative izolări la nivel înalt.
În acest context, demersul președintelui de a nuanța public neîncrederea acumulată în relația cu Statele Unite și de a contribui la depășirea ei capătă relevanță.
Nicușor Dan a recunoscut înainte de a se deplasa către Washington că relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”. El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat președintele, care a avut două interacțiuni cu Donald Trump de la preluarea mandatului: o convorbire telefonică de felicitare și un scurt schimb de amabilități la summitul de la Haga.
În ultimele luni, au existat semnale de relansare a dialogului bilateral: ministrul de externe Oana Țoiu s-a aflat la Departamentul de Stat în toamna trecută pentru convorbiri bilaterale cu secretarul de stat Marco Rubio, șeful forțelor SUA în Europa, generalul Donahue a vizitat România, comandantul suprem al forțelor NATO s-a deplasat recent la București, iar România a participat cu o delegație consistentă – formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete – la reuniunea de la Washington dedicată mineralelor rare, cu țara noastră mizând pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA.
Totuși, o asemenea deplasare prezidențială la Washington ar fi fost mai firească în succesiunea unor participări la foruri precum Adunarea Generală a ONU de la New York, Forumul Economic Mondial de la Davos sau Conferința de Securitate de la München. Decizia președintelui, deși contestată și privită cu rezerve de mulți susținători, poate fi interpretată ca una echilibrată din perspectiva atribuțiilor constituționale, întrucât pune în aplicare interesul național definit prin documentele strategice în vigoare, inclusiv Strategia Națională de Apărare, care consacră Statele Unite drept pilon esențial al politicii externe și de securitate a României.
