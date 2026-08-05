SUA continuă negocierile pentru ca Ucraina să producă interceptoare Patriot, în ciuda rezervelor lui Trump. Asamblarea finală ar putea avea loc în Germania

SUA continuă negocierile privind acordarea unei licențe care să permită Ucrainei să producă rachete interceptoare Patriot PAC-3, deși președintele Donald Trump a pus recent sub semnul întrebării un asemenea acord, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu discuțiile.

Varianta considerată cea mai fezabilă prevede fabricarea unor componente în Ucraina și trimiterea acestora în Germania pentru asamblarea finală, potrivit unui oficial american citat de agenția de presă.

Kievul solicită de mai mult timp acces la un număr mai mare de interceptoare PAC-3, cea mai avansată variantă a rachetei Patriot și una dintre puținele arme capabile să doboare rachetele balistice lansate în număr tot mai mare de Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă că Ucraina și-a epuizat stocul de interceptoare Patriot. Dintre cele 27 de rachete balistice lansate în acea zi de Moscova, apărarea ucraineană a reușit să doboare una singură.

În timpul întâlnirii cu Zelenski desfășurate luna trecută la Ankara, Trump a declarat că SUA vor acorda Ucrainei o licență pentru producerea interceptoarelor PAC-3.

Săptămâna trecută, după o întâlnire dificilă cu liderul ucrainean la Casa Albă, potrivit descrierii oferite de două dintre sursele Reuters, președintele american a părut să își schimbe poziția. Trump le-a spus reporterilor că Washingtonul nu a acceptat ca Ucraina să fabrice rachete Patriot și că SUA trebuie să fie „foarte atente cui îi permit să le producă”.

În pofida acestor declarații, discuțiile cu producătorii americani de armament, reprezentanții armatei și oficialii ucraineni au continuat.

„Nu a fost dat niciun ordin pentru oprirea discuțiilor”, a declarat una dintre sursele citate de Reuters.

Eforturile pentru ajungerea la un acord sunt coordonate în prezent de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Acesta a călătorit luna trecută la Kiev pentru a analiza opțiunile împreună cu oficiali ucraineni și reprezentanți ai industriei de apărare.

Purtătorul său de cuvânt a confirmat că vizita a urmărit identificarea unor oportunități de cooperare în domeniul inovațiilor testate pe câmpul de luptă, inclusiv al dronelor, fără să menționeze însă în mod explicit inițiativa referitoare la Patriot.

Un înalt oficial al administrației Trump a precizat că SUA analizează mai multe variante pentru viitoarea cooperare industrială în domeniul apărării cu Ucraina, dar că orice înțelegere trebuie să acorde prioritate protejării tehnologiilor americane.

Temerile privind securitatea tehnologiei, exprimate de reprezentanții industriei și de oficialii militari americani, au determinat până acum Washingtonul să lase în plan secund solicitările Kievului privind producerea interceptoarelor în Ucraina, în special atât timp cât războiul continuă.

Pe lângă fabricarea componentelor în Ucraina și asamblarea lor în Germania, sunt analizate includerea Kievului într-un program americano-european existent pentru interceptoare Patriot și autorizarea producerii unei versiuni PAC-3 cu un cost mai redus.

Un model mai vechi de interceptor Patriot este deja fabricat în Germania, iar varianta avansată PAC-3 ar urma să intre, de asemenea, în producție în această țară.

Ucraina ar putea participa separat la programul PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), noul interceptor cu cost redus anunțat luna trecută de Lockheed Martin.

Schimbarea de ton a lui Trump a surprins mai mulți oficiali implicați în negocieri, inclusiv pe Zelenski. Președintele ucrainean a discutat ulterior cu vicepreședintele american JD Vance despre necesitatea ca Ucraina să se poată apăra, iar acesta l-ar fi asigurat că înțelegerile dintre cei doi președinți vor fi respectate, potrivit uneia dintre surse.

Chiar dacă se va ajunge la un acord, Ucraina nu ar începe să primească noile interceptoare mai devreme de un an. Oficialii americani avertizează că deschiderea unor noi linii de producție este un proces complex, care poate dura între trei și șapte ani de la semnarea unui acord de licențiere.

Pentru acoperirea nevoilor imediate, Kievul le cere aliaților să transfere o parte din propriile stocuri. Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, a declarat săptămâna trecută că autoritățile ucrainene analizează și achiziționarea pe termen lung a interceptoarelor PAC-3, precum și schimbarea ordinii livrărilor cu alte state pentru a le primi mai repede.

Stocurile mondiale ale acestor rachete s-au redus în urma războiului din Iran, iar unele interceptoare destinate inițial Ucrainei au fost redirecționate către armata americană și aliații SUA din Golf. Un acord de producție nu ar rezolva, prin urmare, deficitul imediat al Kievului, dar i-ar permite Ucrainei să își refacă arsenalul pe termen lung.