SUA critică dur Cehia pentru cheltuielile reduse în domeniul apărării: Toți aliații trebuie să-și facă datoria

Washingtonul a criticat dur Cehia pentru că nu cheltuiește suficient pentru apărare, după ce parlamentarii cehi au adoptat un buget pentru 2026 care alocă doar 1,7% din PIB cheltuielilor militare, informează Politico Europe.

„Toți aliații trebuie să-și asume partea lor de responsabilitate și să respecte angajamentul de la Haga în materie de apărare. Aceste cifre nu sunt arbitrare. Este vorba de a răspunde situației actuale — iar această situație necesită ca standardul să fie de 5%. Fără scuze, fără excepții, a postat joi ambasada SUA la Praga pe X.

Aliații NATO au convenit asupra unui nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare la summitul alianței de anul trecut de la Haga. Noul obiectiv a fost stabilit la 3,5% din PIB pentru cheltuielile pur militare și 1,5% pentru cheltuielile conexe, cum ar fi cele pentru securitatea cibernetică. Cifra de 1,7% pentru 2026 plasează Praga printre țările NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare.

Prim-ministrul ceh naționalist-populist Andrej Babiš și-a construit o reputație de „Donald Trump al Cehiei”, dar asta nu îl protejează de furia Washingtonului. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a adăugat un mesaj sever pe X, reamintind Cehiei că „toți aliații trebuie să-și facă datoria”.

Președintele ceh Petr Pavel, general de armată în rezervă și fost înalt oficial NATO, a criticat și el reducerile generale din bugetul pentru 2026. Dar, deși a fost în dezacord cu Babiš în privința politicii de apărare, el s-a angajat să nu respingă propunerea de buget.

Spania a refuzat, de asemenea, vara trecută să aprobe noul obiectiv al NATO privind cheltuielile de apărare de 5% din PIB, dar, pe de altă parte, s-a angajat să îndeplinească așa-numitele obiective de capacitate ale alianței, care definesc volumul echipamentului miliar.



Disensiunile pe această temă dintre Washington și Madrid au escaladat atât de mult anul trecut încât președintele american Donald Trump a declarat că Spania merită să fie „dată afară” ca urmare a cheltuielilor militare insuficiente.