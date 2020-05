SUA donează 200 de aparate de ventilaţie Rusiei în lupta împotriva pandemiei de coronavirus

Statele Unite au anunţat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilaţie pentru a ajuta Rusia să combată epidemia COVID-19, la câteva săptămâni după ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informează AFP, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunţat iniţiativa publicând pe Twitter o fotografie a unui avion militar de marfă cu un drapel american şi cutii cu logo-ul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

“Statele Unite donează poporului rus 200 de aparate de ventilaţie fabricate în SUA pentru a ajuta la combaterea COVID-19”, a scris şeful diplomaţiei americane.

“Am furnizat peste 15.000 de aparate de ventilaţie în peste 60 de ţări şi continuăm să fim un lider mondial în lupta împotriva acestei pandemii”, a remarcat Pompeo.

