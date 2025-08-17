Connect with us

INTERNAȚIONAL

SUA fac presiuni pentru un acord de pace, amenințând Rusia cu “noi sancțiuni” și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare similare articolului 5 din NATO” pentru Ucraina

Published

1 minute ago

on

© Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

La două zile după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și înainte de reuniunea liderului de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, presiunea diplomatică continuă.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avertizat duminică Moscova că, în lipsa unui acord, „vor exista consecințe”, evocând posibilitatea „adoptării de noi sancțiuni” împotriva Rusiei.

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ABC News, subliniind că Washingtonul ia în calcul măsuri suplimentare dacă negocierile nu vor avansa.

În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.

Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff duminică pentru Jake Tapper de la CNN. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.

„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Oficialul s-a declarat optimist în privința discuțiilor de luni de la Casa Albă, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit de Trump, însoțit de mai mulți lideri europeni.

„Sunt optimist că vom avea o reuniune productivă, că vom ajunge la un veritabil consens, că ne vom putea întoarce către ruși și vom putea face să avanseze acest acord de pace și îl vom putea încheia”, a spus Witkoff.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.

Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Cei doi s-au adresat presei înainte de a participa împreună la o reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.

Citiți și Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.

Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate. 

NATO

România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei

Published

27 minutes ago

on

August 17, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.

Șeful statului a evidențiat mesajul comun al membrilor Coaliției, respectiv acela “de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate”.

„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei”, a declarat președintele.

El a subliniat că „oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace” și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei „inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată”.

Președintele a reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev, subliniind că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina” și că „consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”.

În acest sens, el a menționat disponibilitatea statelor participante la Coaliție de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la garantarea securității Ucrainei.

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente“, a subliniat președintele, într-o poziționare similară cu cea exprimată de președintele francez Emmanuel Macron, care a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.

“Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a conchis Nicușor Dan.

INTERNAȚIONAL

Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate

Published

4 hours ago

on

August 17, 2025

By

INTERNAȚIONAL

“Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă

Published

9 hours ago

on

August 17, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au convocat duminică, 17 august, o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din state aliate cu Ucraina, la discuții urmând să participe și președintele României, Nicușor Dan, alături de majoritatea liderilor europeni.

Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa începând cu ora 16:00 la reuniunea „Coaliției de Voință”, în format videoconferință.

După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele american a anunțat că îl va primi luni la Casa Albă pe Volodimir Zelenski pentru discuții privind o soluție negociată la războiul din Ucraina. Ulterior, Trump ar putea organiza un summit în format trilateral cu Rusia și Ucraina.

În context, europenii au salutat decizia SUA de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina.

De asemenea, într-o reacție la summitul dintre liderii american și rus, președintele Nicușor Dan a precizat că România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, și a precizat că în cadrul Coaliției de Voință vor fi discutate garanții de securitate.

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.

În privința întrevederii programate luni la Casa Albă, cancelarul german Friedrich Merz a arătat că aceasta nu va fi la fel de tensionată ca cea din februarie, când Trump și Zelenski au avut un schimb dur de replici în Biroul Oval. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a spus liderul german, precizând că duminică el și alți lideri europeni vor discuta cu Zelenski pentru a-l pregăti înaintea vizitei la Washington.

