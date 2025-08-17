SUA fac presiuni pentru un acord de pace, amenințând Rusia cu “noi sancțiuni” și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare similare articolului 5 din NATO” pentru Ucraina

La două zile după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și înainte de reuniunea liderului de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, presiunea diplomatică continuă.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avertizat duminică Moscova că, în lipsa unui acord, „vor exista consecințe”, evocând posibilitatea „adoptării de noi sancțiuni” împotriva Rusiei.

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ABC News, subliniind că Washingtonul ia în calcul măsuri suplimentare dacă negocierile nu vor avansa.

În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.

Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff duminică pentru Jake Tapper de la CNN. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.

„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Oficialul s-a declarat optimist în privința discuțiilor de luni de la Casa Albă, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit de Trump, însoțit de mai mulți lideri europeni.

„Sunt optimist că vom avea o reuniune productivă, că vom ajunge la un veritabil consens, că ne vom putea întoarce către ruși și vom putea face să avanseze acest acord de pace și îl vom putea încheia”, a spus Witkoff.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.

“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Cei doi s-au adresat presei înainte de a participa împreună la o reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.

Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.