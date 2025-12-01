SUA felicită România de Ziua Națională: Avem un parteneriat “puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune de securitate, energie și comerț”

Statele Unite ale Americii au transmis un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, printr-o declarație publicată pe 1 decembrie de secretarul de Stat Marco Rubio, în care oficialul american subliniază soliditatea relației bilaterale și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naționale”, afirmă Marco Rubio în debutul mesajului, difuzat de Departamentul de Stat.

El evidențiază faptul că parteneriatul dintre cele două state este „puternic și în creștere”, construit pe „interese strategice comune în domeniul securității, cooperării energetice și comerțului”.

Secretarul de stat apreciază rolul regional al României, în contextul marcării Zilei Unirii.

„În timp ce celebrați aniversarea unificării voastre, apreciem rolul de lider regional al României și încurajăm contribuția voastră continuă la promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”, a precizat șeful diplomației americane.

Un punct central al mesajului îl reprezintă angajamentul României privind investițiile în apărare. Rubio afirmă că „angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida Alianța NATO și va crea o fundație pentru prosperitate în anii ce vin”.

El subliniază că această contribuție sporită va avea un impact benefic atât asupra securității aliate, cât și asupra dezvoltării economice pe termen lung.

În finalul declarației, Statele Unite își reafirmă deschiderea pentru aprofundarea colaborării bilaterale.

„Statele Unite așteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum și creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor care să aducă beneficii ambelor noastre națiuni”, a conchis Marco Rubio.