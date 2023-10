SUA, Franța, Germania, Regatul Unit și Italia “vor sprijini eforturile Israelului de a se apăra”, – declarație comună semnată de Biden, Macron, Scholz, Sunak și Meloni

Germania, Statele Unite, Franţa, Italia şi Regatul Unit “vor sprijini eforturile Israelului de a se apăra” şi “vor condamna fără ambiguitate Hamas şi actele sale teroriste revoltătoare”, se arată într-un comunicat comun dat publicităţii luni de Casa Albă și de Palatul Elysée după o discuţie a liderilor din aceste ţări, transmite marţi AFP.

“Recunoaştem cu toţii aspiraţiile legitime ale poporului palestinian şi credem că israelienii şi palestinienii au dreptul la dreptate şi libertate în mod egal. Dar să nu ne amăgim: Hamas nu reprezintă aceste aspiraţii şi nu oferă nimic poporului palestinian în afară de şi mai multă teroare şi vărsare de sânge”, scriu cancelarul german Olaf Scholz, preşedintele american Joe Biden, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni şi premierul britanic Rishi Sunak, conform textului dat publicităţii de Casa Albă.

The United States, France, Germany, Italy, and the United Kingdom will remain united and coordinated – together as allies and as common friends to Israel – to ensure Israel can defend itself. pic.twitter.com/aVbfSi4LJy

Semnatarii au cerut Iranului, fără să-l numească, să nu extindă conflictul dincolo de Fâşia Gaza după atacul Hamas împotriva Israelului.

“Solicităm altor grupuri extremiste sau oricărui stat care ar putea încerca să profite de situaţie, în special Iranul, să nu încerce să exploateze această situaţie în alte scopuri şi nici să extindă conflictul dincolo de Gaza”, declară aceştia într-un comunicat de presă comun, difuzat de Palatul Elysée, conform Agerpres.

France, Germany, Italy, United Kingdom, and the United States — We express our steadfast and united support to the State of Israel, and our unequivocal condemnation of Hamas and its appalling acts of terrorism.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2023