SUA iau în calcul reducerea operațiunilor militare în Iran, dar resping un armistițiu. Trump: Nu închei un armistițiu când literalmente anihilezi cealaltă parte

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite se apropie de atingerea obiectivelor militare în conflictul cu Iranul, respingând în același timp ideea unui armistițiu, în pofida impactului economic global generat de război, transmite BBC.

„Am putea avea dialog, dar nu vreau un armistițiu. Nu închei un armistițiu când literalmente anihilezi cealaltă parte”, a afirmat Trump, adăugând că „din punct de vedere militar, sunt terminați”.

Președintele american a susținut că Washingtonul este aproape de finalizarea operațiunilor militare din regiune.

„Suntem foarte aproape de atingerea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea eforturilor noastre militare majore din Orientul Mijlociu în raport cu regimul terorist al Iranului”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile vin în contextul în care conflictul a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol, ceea ce a determinat creșterea prețurilor și volatilitate pe piețele internaționale.

În același timp, Trump a minimalizat rolul Statelor Unite în securizarea rutei maritime și a cerut altor state să își asume responsabilitatea.

„Statele Unite nu au nevoie să se ocupe de asta”, a transmis el, adăugând că țările dependente de această rută ar trebui să intervină. „Dacă ni se va cere, vom ajuta (…), dar nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului este eliminată.”

Într-o altă declarație, liderul de la Casa Albă a insistat că Strâmtoarea Ormuz „va trebui să fie protejată și securizată, după caz, de alte state care o utilizează; Statele Unite nu o fac!”, reiterând disponibilitatea de sprijin, dar fără implicare directă.

Potrivit unor informații apărute în presă, Pentagonul ar urma să desfășoare până la 2.500 de pușcași marini suplimentari în regiune, în timp ce Trump a reiterat că nu este planificată o invazie terestră.

În paralel, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „armata americană ar putea neutraliza în orice moment” insula Kharg, un obiectiv strategic major al Iranului din punct de vedere energetic, „dacă președintele Donald Trump dă ordinul.”

Declarația vine în contextul unei relatări publicate de Axios, potrivit căreia administrația americană analizează ocuparea sau blocarea insulei Kharg pentru a face presiuni asupra Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Insula Kharg reprezintă un nod esențial pentru exporturile petroliere ale Iranului, prin care tranzitează aproximativ 90% din țițeiul exportat de această țară.

De-a lungul ultimelor săptămâni, președintele american a transmis mesaje ferme privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, avertizând că Statele Unite ar putea escorta petrolierele dacă situația o impune și criticând, în același timp, lipsa de implicare a aliaților NATO.

„Dacă este necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele”, declara Trump la începutul lunii martie, avertizând ulterior că Iranul va fi lovit „de douăzeci de ori mai dur” dacă va încerca să blocheze fluxul de petrol prin această rută strategică.

În ultimele declarații, liderul american a sugerat că responsabilitatea pentru securizarea strâmtorii ar trebui să revină în principal statelor care depind de această rută, criticând țările NATO care „se plâng de prețurile ridicate ale petrolului”, dar „nu vor să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă”.