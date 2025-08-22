SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului pentru a bloca finanțarea terorismului în străinătate

Ucraina intenționează să înceapă producția în serie a rachetei de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo, dezvoltată pe plan intern, în această iarnă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, iar deținerea propriilor capacități de rachete cu rază lungă de acțiune ar putea schimba radical situația pentru Ucraina în eforturile sale de a submina mașinăria e război a Rusiei din spatele liniilor inamice.

Zelenski a declarat că racheta Flamingo a trecut cu succes testele, descriind-o ca fiind „cea mai performantă” rachetă pe care o are în prezent Ucraina. Racheta Flamingo poate zbura până la 3.000 de kilometri (1.864 mile), a afirmat el.

„Până în decembrie, vom avea mai multe rachete. Iar până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, ar trebui să înceapă producția în serie”, a declarat președintele, citat de The Kyiv Independent și de The Guardian.

Compania ucraineană Fire Point este cea care se ocupă dezvoltarea rachetei Flamingo. Iryna Terekh, șefa departamentului de producție al companiei, a declarat pentru Associated Press că în prezent se fabrică o rachetă Flamingo pe zi, cu planuri de a crește producția la șapte pe zi până în octombrie.

Racheta Flamingo a fost prezentată public pentru prima dată pe 17 august, când un jurnalist AP a publicat o fotografie a acesteia.

“Nu am vrut să facem public acest lucru, dar se pare că este momentul potrivit. Flamingo este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, care poate transporta o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme și poate zbura până în Rusia, pe o distanță de 3.000 de kilometri. Nu ai nevoie de un nume înfricoșător pentru o rachetă care poate zbura 3.000 de kilometri”, a declarat Iryna Terekh și pentru Politico Europe.

Această evoluție în linia de producție ucrainean coincide cu o schimbare majoră de ton din partea președintelui american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei.

“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.

În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.

“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.