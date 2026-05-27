SUA, India, Japonia și Australia își unesc eforturile pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și își propun să mobilizeze investiții de până la 20 miliarde de dolari

Statele Unite, Japonia, Australia și India au lansat marți, la reuniunea miniștrilor de externe ai grupului Quad desfășurată la New Delhi, o nouă inițiativă privind mineralele critice, care prevede mobilizarea a până la 20 miliarde de dolari din surse publice și private pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate.

Grupul Quad (Quadrilateral Security Dialogue), format din Statele Unite, Japonia, Australia și India, a devenit în ultimii ani una dintre principalele platforme de cooperare strategică din regiunea Indo-Pacific, concentrându-se pe securitate, tehnologie, infrastructură și reziliența economică.

A strong close to a milestone visit! @SecRubio’s trip to India culminated in a highly productive Quad Foreign Ministers’ Meeting reaffirming our shared commitment to a free and open Indo-Pacific. The discussions delivered meaningful progress on maritime security, port… pic.twitter.com/ZXdzkM7h6a — U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 27, 2026

Potrivit declarației comune adoptate cu ocazia reuniunii ministeriale, Inițiativa Quad pentru Minerale Critice urmărește consolidarea accesului la resurse esențiale pentru tehnologiile avansate, creșterea economică și competitivitatea industrială.

„Prin Inițiativa Quad pentru Minerale Critice, partenerii Quad intenționează să colaboreze prin instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a accelera dezvoltarea unor piețe diversificate și echitabile pentru mineralele critice și pentru a sprijini aprovizionarea cu resurse esențiale pentru creșterea economică și securitatea regiunii”, se arată în document.

Cadrul de cooperare stabilește trei domenii principale de acțiune: investiții și dezvoltare de proiecte, armonizarea reglementărilor și extinderea capacităților de reciclare și recuperare a mineralelor critice.

În domeniul investițiilor, cele patru state intenționează să mobilizeze până la 20 miliarde de dolari prin agenții de credit pentru export, instituții de finanțare pentru dezvoltare și capital privat pentru proiecte de exploatare, procesare și reciclare a mineralelor critice.

Inițiativa vizează identificarea și sprijinirea unor proiecte care au o legătură directă cu statele Quad, inclusiv proiecte localizate în aceste țări, operate de companii cu sediul în statele membre sau orientate către piețele acestora.

Partenerii vor analiza, de asemenea, noi mecanisme pentru atragerea investițiilor private și pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare la nivel regional.

Un alt pilon al acordului îl reprezintă coordonarea reglementărilor și reducerea vulnerabilităților generate de practicile comerciale considerate neloiale sau de politicile care distorsionează mecanismele pieței. Cele patru state vor face schimb de bune practici privind autorizarea și reglementarea proiectelor miniere, vor coopera în domeniul cartografierii geologice și evaluării resurselor și vor analiza măsuri coordonate pentru contracararea practicilor care distorsionează piața.

Deși declarația nu menționează explicit China, inițiativa este lansată într-un context în care Statele Unite și partenerii lor încearcă să reducă dependența de furnizorii dominanți de minerale critice și pământuri rare, resurse considerate indispensabile pentru baterii, semiconductori, tehnologii digitale, echipamente energetice și sisteme de apărare.

Documentul acordă o atenție specială și reciclării mineralelor critice, inclusiv recuperării acestora din deșeuri electronice și alte materiale reciclabile. În acest sens, statele Quad intenționează să sprijine investițiile în tehnologii de reciclare, să dezvolte sisteme de colectare și recuperare a resurselor și să promoveze inovația în domeniul valorificării deșeurilor electronice.

Lansarea inițiativei vine în aceeași zi în care secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar, au semnat la New Delhi un acord bilateral privind securizarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare.

Acordul americano-indian vizează aprofundarea cooperării pe întregul lanț de aprovizionare, de la exploatarea și procesarea resurselor până la reciclare și investiții, și face parte dintr-un efort mai amplu al Washington-ului de a construi lanțuri de aprovizionare reziliente pentru materiile prime strategice necesare economiei și tehnologiilor viitorului.

Prin noua inițiativă Quad, cele patru state încearcă să extindă această abordare la nivel regional și să accelereze dezvoltarea unor piețe alternative pentru mineralele critice, considerate tot mai mult un element-cheie al competiției economice și geopolitice globale.