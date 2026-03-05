SUA-Iran: NATO își păstrează “ambiguitatea” în privința activării articolului 5, afirmă Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există „un sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iran, chiar dacă unii lideri europeni au exprimat critici publice la adresa operațiunii. Înaltul oficial aliat a abordat și subiectul activării articolului 5 din Tratatul NATO – cel care prevede că un atac împotriva unui stat aliat este un atac împotriva tuturor -, subliniind necesitatea menținerii unei ambiguități în această privință.

„NATO nu este implicată”, a spus Rutte la emisiunea „The Record With Greta Van Susteren”.

„Dar, evident, aliații susțin în mare măsură ceea ce face președintele și, de asemenea, facilitează ceea ce fac acum Statele Unite ale Americii în regiune, eliminând această capacitate nucleară a Iran și, desigur, capacitatea sa de rachete”, a spus el, după ce Trump i-a criticat pe unii aliați, îndeosebi Marea Britanie și Spania, că nu sprijină acțiunea Statelor Unite.

Rutte a spus că aliații europeni au preocupări puternice de securitate legate de Teheran, indicând amenințări și comploturi de asasinat asociate regimului iranian.

„Aici, în Europa, știm impactul Iranului și impactul negativ pe care îl poate avea”, a spus el. „Uitați-vă la tentativele de asasinat din multe țări NATO din Europa, la diaspora iraniană. Propria mea țară, Țările de Jos, fiind sub amenințare constantă din partea regimului de la Teheran”, a adăugat el.

În pofida criticilor venite din partea unor lideri, inclusiv a președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului spaniol Pedro Sanchez, Rutte a spus că statele NATO oferă „asistență esențială de sprijin” campaniei americano-israeliene împotriva Iran.

El a subliniat, de asemenea, că forțele NATO rămân pregătite să apere teritoriul Alianței pe măsură ce tensiunile cresc în regiune.

„Ceea ce facem în acest moment, ca NATO, este să ne asigurăm că, într-un mod cuprinzător, pe 360 de grade, apărăm fiecare centimetru de teritoriu al NATO”, a spus Rutte, făcând trimitere la incidentul legat de o amenințare cu rachetă îndreptată spre Turcia, stat membru NATO și parte a sistemului de apărare colectivă al alianței.

„Ați văzut asta chiar în această dimineață, când au apărut informații despre o rachetă care se îndrepta spre Turcia și care ar fi putut lovi interesele americane din Turcia, fiind interceptată de sistemele antirachetă ale NATO. Așadar, sistemul funcționează. Suntem vigilenți”, a explicat secretarul general al Alianței.

Rutte a abordat și întrebările privind clauza de apărare reciprocă a NATO, cunoscută sub numele de Articolul 5, care stipulează că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna foarte ambigui în privința momentului în care este activat Articolul 5”, a spus Rutte. „Păstrăm această ambiguitate deoarece nu vrem să îi facem pe dușmanii sau adversarii noștri mai înțelepți”, a indicat secretarul general al NATO.

El a adăugat că, dacă Articolul 5 ar fi invocat, Alianța ar face imediat acest lucru clar. Până atunci, a spus el, ambiguitatea este intenționată și menită să îi determine pe adversari să cântărească atent riscurile unui atac asupra intereselor NATO.

„Comandantul nostru suprem aliat, conducerea noastră militară de rang înalt, dar și, desigur, toți bărbații și femeile noastre în uniformă, se asigură că putem apăra și vom apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO”, a spus Rutte, adăugând că Alianța rămâne solidară cu partenerii din Orientul Mijlociu vizați de aceste „atacuri nediscriminatorii”, referindu-se la Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Oman, Arabia Saudită, Qatar și Kuweit.