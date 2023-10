SUA își consolidează postura de descurajare în Orientul Mijlociu prin desfășurarea de baterii Patriot și a unui sistem THAAD

Într-un discurs rostit la Hudson Institute, un think thank american cu sediul la Washington DC, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la unitate și la sprijin neclintit în fața provocărilor globale. Adresându-se audienței, aceasta a subliniat importanța critică a unității pentru a proteja democrația, securitatea și libertatea, în special în urma crizelor recente din Ucraina și Israel.

„Democrațiile noastre sunt supuse unui atac susținut și sistemic din partea celor care detestă libertatea, deoarece aceasta le amenință dominația”, a afirmat în deschidere președinta von der Leyen. Ea a continuat prin a-și exprima profunda îngrijorare pentru poporul ucrainean, care luptă pentru libertatea sa împotriva agresiunii rusești de peste 600 de zile. De asemenea, a subliniat atacul terorist recent din Israel, cel mai grav din istoria sa, care a făcut numeroase victime omenești, precum și faptul că aceste crize, deși distincte, necesită unitate și colaborare din partea Europei și a Statelor Unite.

Alocuțiunea a fost susținută în contextul vizitei la Washington a șefei Comisiei Europene și a președintelui Consiliului European, Charles Michel, pentru summit-ul UE-SUA.

Von der Leyen a susținut cu fermitate că „Vladimir Putin vrea să șteargă Ucraina de pe hartă. Hamas, susținut de Iran, vrea să șteargă Israelul de pe hartă. „Trebuie să ne adăpostim democrațiile!”.

From Russia’s war on Ukraine to Hamas’ terrorist attacks on Israel. These crises, however different, call on Europe and America to take a stand – and stand together. We must support these democracies ↓ https://t.co/frAVMfc1pz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023

Șefa Comisiei Europene a continuat cu o relatare a vizitei sale recente în Israel, unde a fost martoră la consecințele devastatoare ale unui atac al Hamas. Ea a descris scenele îngrozitoare cu locuințe arse, scaune de copii pline de sânge și ruinele a ceea ce a fost cândva o comunitate înfloritoare. Hamas, a explicat ea, a vizat civili nevinovați, inclusiv copii, „în scopul lor explicit de a eradica viața evreiască din Țara Sfântă”. Astfel, von der Leyen a făcut apel la o solidaritate de „neclintit” cu Israelul în fața unei asemenea brutalități.

Aceasta a recunoscut, de asemenea, suferința poporului palestinian din cauza acțiunilor Hamas, reiterând că sprijinul pentru Israel nu contrazice ajutorul umanitar pentru palestinieni. Ea a menționat că Europa își triplează sprijinul umanitar pentru palestinienii din Gaza, revizuind în același timp cu atenție ajutorul pentru dezvoltare pentru a aborda situația instabilă de pe teren.

Referindu-se la implicațiile mai largi ale acestor crize, șefa Executivului European a subliniat importanța menținerii stabilității în Orientul Mijlociu, evidențiind beneficiile potențiale ale păcii și reconcilierii între Israel și vecinii săi arabi, în special prin inițiative precum coridorul comercial trans-continental care leagă Europa de Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, von der Leyen a avertizat, de asemenea, împotriva forțelor care încearcă să destabilizeze regiunea, numind Iranul și Rusia ca fiind actori cheie. Ea a subliniat că atât Rusia, cât și Hamas au recurs la tactici „barbare”, vizând în mod deliberat civili nevinovați, subliniind necesitatea unității occidentale pentru a contracara aceste amenințări și a proteja ordinea globală existentă.

Șefa Comisiei a mai remarcat că, „deși escaladarea nu este inevitabilă, instabilitatea poate fi stăpânită”, subliniind, în acest sens, importanța dialogului și a diplomației în continuarea căutării unor soluții pașnice, menționând conversațiile sale recente cu liderii din regiune.

Aceasta și-a încheiat discursul abordând conflictul în curs de desfășurare din Ucraina și punctând că țara va învinge în cele din urmă, dar că este necesar să primească echipamentele de care are nevoie pentru a se apăra. Ea a lăudat eforturile comune ale Europei și ale Statelor Unite în ceea ce privește impunerea de sancțiuni, furnizarea de ajutor umanitar și sprijinirea Ucrainei pe calea spre victorie.

„Până în prezent, am sprijinit Ucraina cu aproape 90 miliarde USD, din care 27 miliarde de dolari sub formă de asistență militară”, a menționat liderul instituțional.

Astfel, președinta Comisiei a avertizat împotriva complacerii și a reiterat importanța descurajării pentru a preveni viitoarele atacuri rusești. Aceasta și-a exprimat convingerea că Europa ar trebui să joace un rol central în asigurarea securității pe termen lung a Ucrainei, în sinergie cu Statele Unite.

În încheiere, Ursula von der Leyen a prezentat un argument convingător în favoarea unui sprijin neclintit pentru Ucraina și a unui front unit în fața provocărilor globale. Aceasta a subliniat că valorile libertății, democrației și securității se află în centrul parteneriatului transatlantic și a făcut apel la un angajament reînnoit pentru a contura un viitor bazat pe aceste principii.

In a bipartisan meeting with US senators on Foreign Relations, we reaffirmed our joint support to #Ukraine. We reaffirmed our solidarity with the Israeli people and took stock of the deteriorating situation in the #MiddleEast. Respecting international law must always be our… pic.twitter.com/dN0op0PH6K — Charles Michel (@CharlesMichel) October 19, 2023

Tot ieri, anterior discursului de la Hudson Institute, von der Leyen și președintele Consiliului European, Charles Michel, au avut o întâlnire bipartizană cu senatorii americani din domeniul relațiilor externe, potrivit unui mesaj pe platforma X. În cadrul acesteia, cei doi oficiali europeni au reafirmat „sprijinul nostru comun pentru Ucraina”. De asemenea, părțile și-au reafirmat solidaritatea cu poporul israelian și au făcut un bilanț al deteriorării situației din Orientul Mijlociu.

„Respectarea dreptului internațional trebuie să fie întotdeauna lumina noastră călăuzitoare. Împărtășim, de asemenea, un interes comun în ceea ce privește stabilitatea și siguranța Balcanilor de Vest, cu o cale clară către familia noastră UE”, a transmis Charles Michel.

Good meeting together with @CharlesMichel with a bipartisan delegation from the US Senate. The transatlantic partnership is strong! And more needed than ever in turbulent times. We stand for peace and prosperity. Supporting Ukraine in its fight for freedom. Standing by… pic.twitter.com/2EsMMX42hJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023

La rândul său, von der Leyen a transmis, pe aceeași platformă, că au avut „o întâlnire bună” cu delegația bipartizană din Senatul american și că „parteneriatul transatlantic este puternic și mai necesar ca niciodată în vremuri turbulente”.

„Susținem pacea și prosperitatea. Susținem Ucraina în lupta sa pentru libertate. Susținem Israelul și abordarea nevoile umanitare din regiune”, adăugat aceasta.