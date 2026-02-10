SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari

Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud.

O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost semnat de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat într-o vizită de două zile în țară, relatează Reuters.

Cei doi au declarat că au finalizat negocierile pentru ceea ce este cunoscut drept un Acord 123, care permite Statelor Unite să acorde licențe legale pentru exportul de tehnologie și echipamente nucleare către alte țări.

Acordul va permite exporturi inițiale americane către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, la care se vor adăuga încă 4 miliarde de dolari sub formă de contracte pe termen lung pentru combustibil și mentenanță, a precizat Vance.

„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat Pașinian în cadrul unei conferințe de presă comune cu Vance.

📸Vice President Vance and @SLOTUS in Yerevan, Armenia, where VP Vance and Prime Minister Nikol Pashinyan signed a historic civil nuclear agreement. pic.twitter.com/ggLWck4soV — Vice President JD Vance (@VP) February 9, 2026

Mult timp dependentă în mare măsură de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie, Armenia analizează în prezent oferte din partea unor companii americane, ruse, chineze, franceze și sud-coreene pentru construirea unui nou reactor nuclear care să înlocuiască singura sa centrală nucleară, Metsamor, construită de Rusia și aflată la final de viață.

Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord considerat primul pas către pace, după aproape 40 de ani de conflict.

Vance urmărește, de asemenea, să avanseze inițiativa „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un coridor propus de 43 de kilometri care ar traversa sudul Armeniei, oferind Azerbaidjanului o legătură directă cu exclava sa Nahičevan și, implicit, cu Turcia, aliatul apropiat al Baku.

Coridorul ar conecta mai eficient Asia de Europa și, esențial pentru Washington, ar ocoli Rusia și Iranul, într-un moment în care țările occidentale încearcă să își diversifice rutele energetice și comerciale departe de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.

Coridorul TRIPP, care prevede infrastructură feroviară nouă sau modernizată, conducte de petrol și gaze și cabluri de fibră optică, ar transforma Caucazul de Sud, o regiune marcată de frontiere închise și conflicte etnice de lungă durată.

„Nu facem pace doar pentru Armenia. Creăm și prosperitate reală pentru Armenia și Statele Unite, împreună”, a spus Vance.

Potrivit Casei Albe, Vance urmează să viziteze Azerbaidjanul miercuri și joi.