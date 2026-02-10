INTERNAȚIONAL
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud.
O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost semnat de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat într-o vizită de două zile în țară, relatează Reuters.
Cei doi au declarat că au finalizat negocierile pentru ceea ce este cunoscut drept un Acord 123, care permite Statelor Unite să acorde licențe legale pentru exportul de tehnologie și echipamente nucleare către alte țări.
Acordul va permite exporturi inițiale americane către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, la care se vor adăuga încă 4 miliarde de dolari sub formă de contracte pe termen lung pentru combustibil și mentenanță, a precizat Vance.
„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat Pașinian în cadrul unei conferințe de presă comune cu Vance.
Mult timp dependentă în mare măsură de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie, Armenia analizează în prezent oferte din partea unor companii americane, ruse, chineze, franceze și sud-coreene pentru construirea unui nou reactor nuclear care să înlocuiască singura sa centrală nucleară, Metsamor, construită de Rusia și aflată la final de viață.
Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord considerat primul pas către pace, după aproape 40 de ani de conflict.
Vance urmărește, de asemenea, să avanseze inițiativa „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un coridor propus de 43 de kilometri care ar traversa sudul Armeniei, oferind Azerbaidjanului o legătură directă cu exclava sa Nahičevan și, implicit, cu Turcia, aliatul apropiat al Baku.
Coridorul ar conecta mai eficient Asia de Europa și, esențial pentru Washington, ar ocoli Rusia și Iranul, într-un moment în care țările occidentale încearcă să își diversifice rutele energetice și comerciale departe de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.
Coridorul TRIPP, care prevede infrastructură feroviară nouă sau modernizată, conducte de petrol și gaze și cabluri de fibră optică, ar transforma Caucazul de Sud, o regiune marcată de frontiere închise și conflicte etnice de lungă durată.
„Nu facem pace doar pentru Armenia. Creăm și prosperitate reală pentru Armenia și Statele Unite, împreună”, a spus Vance.
Potrivit Casei Albe, Vance urmează să viziteze Azerbaidjanul miercuri și joi.
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale
Peste 150 de țări, printre care China, India și statele membre ale Uniunii Europene, au semnat un raport care avertizează că orientarea către o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale, informează Politico Europe.
„Activitatea economică nesustenabilă și accentul pus pe creșterea măsurată prin produsul intern brut au fost factori care au contribuit la declinul biodiversității … și stau în calea schimbărilor transformatoare”, avertizează un raport al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES), publicat luni.
IPBES este principalul organism interguvernamental pentru evaluarea stării biodiversității. Raportul de luni este rezultatul a trei ani de muncă și a fost aprobat de reprezentanții guvernelor la summitul IPBES care s-a încheiat duminică la Manchester, în Marea Britanie.
Conform IPBES, o optime din cele 8 milioane de specii de plante și animale estimate la nivel mondial sunt amenințate cu dispariția. Aproximativ 75% din suprafața terestră a Pământului a fost deja modificată în mod semnificativ de acțiunile umane.
Raportul avertizează că, dacă această tendință nu se schimbă, prosperitatea viitoare este în pericol. Piețele nu reușesc să evalueze sau să aprecieze în mod adecvat biodiversitatea, cum ar fi filtrarea poluanților, reglementarea climei și polenizarea.
„Întreprinderile și alți actori cheie pot fie să conducă spre o economie globală mai durabilă, fie să riște în cele din urmă dispariția… atât a speciilor din natură, cât și, potențial, a lor”, a declarat Matt Jones, unul dintre cei trei copreședinți ai evaluării, într-o declarație.
„Stimulente dăunătoare”
Autorii critică stimulentele comerciale „inadecvate sau dăunătoare”, „mediul instituțional cu sprijin, aplicare și conformitate insuficiente” și modelele de afaceri care duc la „consumul din ce în ce mai mare de resurse”, ca factori cheie care contribuie la degradarea globală a naturii.
Deși raportul evidențiază măsurile pe care le pot lua întreprinderile, acesta recunoaște că industria nu poate opri și inversa singură pierderea biodiversității și subliniază importanța cadrului politic, juridic și de reglementare, precum și a competențelor și cunoștințelor.
Raportul apare în contextul în care Uniunea Europeană promovează o agendă de dereglementare axată pe stimularea competitivității blocului prin relaxarea standardelor de mediu.
Statele Unite nu se numără printre semnatarii raportului, având în vedere că și-au anunțat intenția de a se retrage din IPBES și din alte organizații internaționale pe care le consideră „risipitoare, ineficiente și dăunătoare”.
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital.
„Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență fizică, fără relații adevărate. Internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă”, a avertizat Maia Sandu într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
Președinta Republicii Moldova a declarat că urmează să aibă loc consultări cu părinți, profesori, medici, psihologi și reprezentanți ai tinerilor pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a reduce riscurile din spațiul digital.
„Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală. Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spațiu în care să se poată dezvolta”, a subliniat șefa statului.
La finalul anului trecut, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprima profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online.
Eurodeputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.
Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul European a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.
Eurodeputații au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor.
Potrivit eurodeputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.
Până la adoptarea unor măsuri la nivel european, statele membre UE au hotărât să recurgă la decizii individuale, printre acestea numărându-se Spania și Franța, care au propus interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.
În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică.
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa în perioada 13–15 februarie la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat al SUA.
Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA la Conferința de Securitate de la München pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA.
Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
După reuniunea de la München, șeful diplomației americane va efectua vizite oficiale la Bratislava, în Slovacia, și la Budapesta, în Ungaria, în perioada 15–16 februarie, în cadrul unui turneu european axat pe consolidarea securității regionale și a cooperării energetice.
La Bratislava, Marco Rubio urmează să se întâlnească cu membri-cheie ai guvernului slovac pentru a avansa interesele comune în domeniul securității regionale, pentru a întări cooperarea bilaterală privind energia nucleară și diversificarea surselor de energie, precum și pentru a sprijini modernizarea militară a Slovaciei și angajamentele acesteia în cadrul NATO.
Vizita la Budapesta va include discuții cu oficiali de rang înalt ai Ungariei, având ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune. Potrivit Departamentului de Stat, agenda va viza inclusiv angajamentul pentru procesele de pace destinate soluționării conflictelor globale, precum și aprofundarea parteneriatului energetic dintre Statele Unite și Ungaria.
Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.
CaleaEuropeana.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).
Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
