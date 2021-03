SUA: Joe Biden și Kamala Harris critică într-un limbaj dur rasismul și supremația albă din America

Președintele american, Joe Biden, și-a arătat dezamăgirea față de hotărârea Turciei de a se retrage din Conveția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

”Ţările ar trebui să lucreze pentru consolidarea şi reînnoirea angajamentelor lor pentru a se pune capăt violenţelor contra femeilor, nu pentru a respinge tratate internaţionale menite să protejeze femeile şi să îi tragă la răspundere pe autorii abuzurilor”, a susţinut liderul american într-o declaraţie, potrivit AFP și DPA, citate de Agerpres.

Statele Unite se alătură astfel Uniunii Europene care a deplâns decizia Ankarei, căreia i-a solicitat să-și reconsidere poziția.

”Este momentul să intensificăm eforturile la nivel global pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor, nu să facem pași înapoi. (…) Decizia riscă să comporomită drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor din Turcia și trimite un mesaj periculos la nivel global. Așadar, nu putem decât să îndemnăm Turcia să își reconsidere poziția. Sperăm că Ankara se va alătura curând UE în apărarea drepturilor femeilor și fetelor, un element fundamental al drepturilor omului, păcii, securității și egalității în secolul XXI”, a precizat Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ratificarea Convenţiei de la Istanbul de toate statele semnatare. ”Femeile merită un cadru juridic solid care să le protejeze”, a scris Von der Leyen pe Twitter, indicând că ”violenţa contra femeilor nu este tolerabilă”.

Violence against women is not tolerable.

Women deserve a strong legal framework to protect them.

I support the #IstambulConvention and call on all signatories to ratify it. https://t.co/1skNsXaEQH

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2021