SUA, Marea Britanie și Noua Zeelandă acuză China de atacuri cibernetice care vizează politicieni și companii

Uniunea Europeană, prin vocile președinților Comisiei Europene Consiliului European și Parlamentului European, Ursula von der Leyen, Charles Michel și Roberta Metsola, au salutat adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU care solicită în ”mod clar o încetare imediată a focului în Fâșia Gaza și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor”.

”Implementarea acestei rezoluții este vitală pentru protejarea tuturor civililor”, a subliniat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

La rândul său, Charles Michel a amintit de decizia adoptată săptămâna trecută de șefii de stat sau de guvern, reuniți săptămâna trecută la Bruxelles în cadrul unui summit, la finalul căruia aceștia au cerut în unanimitate ”o pauză umanitară imediată care să conducă la o încetare durabilă a focului, a eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și la furnizarea de asistență umanitară”.

”Este imperios ca acest lucru să fie respectat”, a mai spus Michel într-un mesaj publicat pe aceeași platformă.

Celor doi președinți li s-a alăturat cea a Parlamentului European, Roberta Metsola, salutând ”un pas important înainte, care vine după rezoluția din ianuarie” a legislativului european și ”este singura cale de urmat pentru pace”.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție prin care solicită o încetare imediată a focului pe durata Ramadanului, o eliberare necondiționată a tuturor ostaticilor și ”intensificarea urgentă a fluxului” de ajutor în Gaza.

Documentul a trecut cu 14 voturi pentru, în vreme ce Statele Unite s-au abținut. SUA au mai blocat în trecut rezoluții care solicitau o încetare a focului, motivând că o astfel de acțiune ar fi greșită în timp ce negocierile delicate pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor continuau între Israel și Hamas, informează BBC.

Însă joi, SUA a prezentat propriul proiect, care, pentru prima dată, a cerut o încetare a focului, marcând o înăsprire a poziției sale față de Israel. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby a explicat că decizia SUA de a permite rezoluției să treabă prin abținerea de la vot ”nu reprezintă o schimbare a poziției”. Statele Unite au fost de acord cu o încetare a focului, dar nu au votat în favoarea rezoluției pentru că textul nu condamnă Hamas, a continuat oficialul american.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat că documentul ”trebuie pus în aplicare” pentru a asigura o încetare a focului și ”eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor”.

Peste 32.000 de persoane, mare parte femei și copii, și-au pierdut viața în Gaza ca urmare a bombardamentelor Israelului, conform datelor oferite de Ministerul Sănătății din Fâșie controlat de Hamas.