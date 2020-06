SUA, mesaj la 140 de ani de relații diplomatice cu România: Am înfruntat furtunile și valurile istoriei, iar legăturile dintre noi sunt acum mai strânse ca oricând. Facem eforturi susținute să sporim cooperare pe cât mai multe paliere

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a subliniat, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, că, în domeniul trasfuziilor, ”este nevoie de o reorganizare din temelii (…) și de schimbarea legislatiei.”

”Ziua Mondiala a Donatorului reprezintă o ocazie de a aduce în atenție importanța actului donării și de a le multumi, încă o dată, donatorilor. Necesitatea de a dispune de sânge şi produse de sânge sigure pentru transfuzii este esențială, la fel ca și contribuţia donatorilor benevoli adusă sistemelor naţionale de sănătate. Astăzi salut și efortul depus de colegii mei din centrele de transfuzii pentru a asigura necesarul colectei în special în această perioadă. Este nevoie de o reorganizare din temelii a acestui domeniu și de schimbarea legislației”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, potrivit unui comunicat al MS.

Scopul acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze în mod voluntar, fără vreo recompensă.

Ministerul Sănătății a încurajat astfel donarea benevolă de sânge și a îndeamnat cetățenii să doneze benevol. ”În țară există o nevoie permanentă atât de sânge și de preparate sangvine, cât și de donatori fideli”, mai precizează sursa mai sus amintită.

În fiecare an, la data de 14 iunie, lumea întreagă celebrează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tema campaniei pentru Ziua mondială a donatorului de sânge din acest an, ”Safe blood saves lives” ce are ca slogan ”Give blood and make the world a healthier place”, subliniază contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din comunitate.

Campania urmărește să celebreze și să mulțumească celor care ua donat sânge și să îi încurajeze pe cei care nu au făcut-o deja să doneze, să evidențieze nevoia unei donări de sânge angajate, pe tot parcursul anului, să mențină o aprovizionare adecvată și să obțină acces universal și în timp util la transfuzia de sânge sigur, să atragă atenția asupra contribuției pe care o aduc donatorii întregii comunități, ca factor esențial în îmbunătățirea sănătății, să evidențieze necesitatea accesului universal la transfuzia de sânge sigur și să asigure şi să ofere sprijin pentru rolul său în furnizarea de îngrijiri medicale eficiente şi în atingerea obiectivului de acoperire a sănătăţii universale, să mobilizeze sprijin la nivel naţional, regional şi global între guverne şi partenerii de dezvoltare pentru a investi, consolida şi susţine programele naţionale de sânge.