SUA nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri războiul, afirmă Vance. Lavrov prezintă condițiile Moscovei: Garanții de securitate din partea marilor puteri și absența NATO
Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică faptul că impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a-l determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, nu este exclusă.
„Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz, Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni. Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face”, a spus Vance într-un interviu acordat NBC.
De asemenea, JD Vance s-a declarat încrezător că Statele Unite pot intermedia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda posibilelor obstacole apărute după întâlnirea din această lună a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin.
„Credem că am văzut deja unele concesii semnificative din ambele părți, doar în ultimele săptămâni”, a declarat JD Vance în interviu.
Întrebat dacă poate garanta că Statele Unite nu vor trimite trupe pentru a pune în aplicare un eventual acord de pace, Vance a reafirmat opoziția lui Trump față de un asemenea demers
„Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina. Dar vom continua să jucăm un rol activ pentru a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”, a spus Vance.
Întrebat despre neînțelegerile privind implicarea Rusiei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, Vance a afirmat că „aici e puțin un dialog paralel”.
„În primul rând, nu vorbim despre garanții de securitate până când războiul nu va fi încheiat”, a spus Vance. „Și, desigur, rușii vor face parte din conversația privind încheierea războiului. Așa că, bineînțeles, vor avea un cuvânt de spus.”
Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană, scrie Agerpres.
„Nu-mi place. Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început”, a precizat JD Vance.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, infromează Reuters.
Reuters a relatat săptămâna trecută că președintele Vladimir Putin cere ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas din est, să își abandoneze ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să împiedice prezența trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.
Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin și președintele american Donald Trump au discutat problema unei garanții de securitate pentru Ucraina și că Putin a ridicat problema discuțiilor eșuate de la Istanbul din 2022.
La acele discuții, Rusia și Ucraina au analizat ideea neutralității permanente a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite – precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.
Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acest grup ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia și alte state, a precizat Lavrov.
„Iar garanții ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar și care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.
Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.
România, solidară cu Ucraina: Ministrul apărării, prezent la Kiev de Ziua Independenței, cu mesajul că “fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România”
Ministrul apărării naționale, Ionuț-Liviu Moșteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.
Astfel, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene.
“Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri”, a scris Moșteanu, pe Facebook.
“România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a mai subliniat el.
Totodată, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.
Citiți și România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Mesaje de felicitare și sprijin cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Lideri occidentali reiterează că vor fi alături de Ucraina „atât timp cât este nevoie” pentru a-și asigura un viitor democratic, liber și independent
Mai mulți lideri occidentali au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina cu ocazia Zilei Independenței acestei țări, care de trei ani și jumătate rezistă în fața Rusiei invadatoare.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că „puterea Ucrainei rezidă în poporul său, în istoria și cultura sa bogată și în tinerii săi plini de viață”, „curajul și speranța” Kievului „pentru pace” fiind o sursă de inspirație.
Acesta a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene, precizând că „viitorul” Ucrainei este „împreună în Uniunea Europeană”.
Congratulations to all Ukrainians on your Independence Day!
Your courage and hope for peace inspire all of us. We stand with you side by side. Our future is together in the European Union. Slava Ukraini! pic.twitter.com/SyeKN4S8M5
— António Costa (@eucopresident) August 24, 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ales aceeași rețea de socializare pentru a arăta că eforturile și lupta Uniunii Europene sunt pentru o „Ucraină liberă, democratică și independentă”.
„Suntem alături de voi atât timp cât va fi nevoie. Pentru că o Ucraină liberă înseamnă o Europă liberă”, a continuat von der Leyen.
A free, democratic and independent Ukraine.
That’s what you are fighting for.
That’s what our efforts are all about.
We are with you, for as long as it takes. Because a free Ukraine is a free Europe.
Happy Independence Day, Ukraine! pic.twitter.com/ZhlmgxBZ3i
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2025
„Vreau să felicit Ucraina cu ocazia celei de-a 34-a Zile de Independență. Dacă vreo țară merită pace cât mai curând, aceasta este Ucraina, și vreau să vă asigur că NATO este alături de voi”, a evidențiat, la rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte.
❝I want to congratulate Ukraine on the 34th Independence Day. If any country deserves peace as soon as possible, it is Ukraine, and I want to assure you that NATO is with you.❞
— @SecGenNATO on #UkraineIndependenceDay #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xcmd7iFNkX
— NATO (@NATO) August 24, 2025
Astfel de mesaje au venit și din partea premierului suedez Ulf Kristersson, a președintelui finlandez Alexander Stubb sau a președintelui lituanian, Gitanas Nauseda.
„Dragi ucraineni, astăzi celebrăm libertatea și independența Ucrainei. Este o ocazie de a onora femeile și bărbații curajoși care apără în fiecare zi această libertate în fața agresiunii rusești ilegale. Suedia este alături de Ucraina și vom continua să vă sprijinim din punct de vedere militar, politic și financiar”, a subliniat Kristersson într-un mesaj video publicat pe rețeaua X.
Idag är det Ukrainas självständighetsdag. Vi står bakom det ukrainska folket. Ukraina slåss inte bara för sin egen frihet och säkerhet – utan också för vår. Slava Ukraini! 🇸🇪🇺🇦 pic.twitter.com/FvMEQ9qCQA
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) August 24, 2025
„Finlanda și finlandezii v-au sprijinit puternic în lupta voastră pentru independență și pentru dreptul legitim de a face parte din familia de națiuni europene. Vom continua să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Vă doresc un viitor pașnic și prosper”, a fost mesajul lui Stubb.
Happy Independence Day, Ukraine. Slava Ukraini.
Hyvää itsenäisyyspäivää, Ukraina. Slava Ukraini.
God självständighetsdag, Ukraina. Slava Ukraini. pic.twitter.com/LIHE9Ns09u
— Alexander Stubb (@alexstubb) August 24, 2025
„Timp de patru ani, luptați pentru posibilitatea de a trăi liber în patria voastră. În fiecare zi, prin oprirea hoardei brutale a Moscovei, arătați lumii un exemplu excepțional de curaj și hotărâre. Indiferent de cât de greu va fi, să vă amintiți mereu că Lituania vă va fi alături. Vă vom ajuta în orice mod posibil: militar, politic și financiar. Vom sprijini întotdeauna independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Nu renunțați. Glorie Ucrainei”, a dat asigurări Nauseda.
Шановний Президенте @ZelenskyyUa, дорогий народе України, вітаю вас з Днем Незалежності!
Dear President Zelenskyy, dear people of Ukraine, Happy Independence Day! pic.twitter.com/HGjtDVHyjg
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2025
La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că „o pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună” și că „securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate”.
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, a promis președintele Nicușor Dan, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a salutat „curajul poporului ucrainean care, la 34 de ani de la independență, continuă să lupte împotriva agresiunii Rusiei”.
En ce jour de l’indépendance de l’Ukraine, nous saluons le courage et la bravoure du peuple ukrainien qui, 34 ans après l’indépendance, continue de se battre contre l’agression de la Russie.
Pour sa souveraineté et pour sa liberté. Pour nos valeurs et pour la sécurité…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2025
„Ucraineni, în această luptă pentru justiție și pace, Franța va fi întotdeauna alături de voi, astăzi ca și mâine”, a dat asigurări Macron.
Heartfelt gratitude for the greetings, President @EmmanuelMacron on Ukraine’s Independence Day.
I deeply appreciate your steadfast leadership and the unwavering solidarity of the French people. France has always stood with us in defense of Ukraine’s independence, territorial… pic.twitter.com/zYjddObqBa
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
„Ucrainenii se apără cu cea mai mare curaj împotriva atacurilor Rusiei. Ei luptă pentru ordinea noastră liberală în Europa și pentru o pace justă. Pe măsură ce țara sărbătorește Ziua Independenței, stăm ferm alături de ei – astăzi și în viitor”, a continuat, la rândul său, cancelarul german Friedrich Merz.
Ukrainians are most courageously defending themselves against Russia’s attacks. They are fighting for our liberal order in Europe, and for a just peace. As the country marks Independence Day, we stand firmly by their side – today and in the future. pic.twitter.com/mgNkgyyhyw
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 24, 2025
La rândul său, Marea Britanie și-a reafirmat sprijinul cu ocazia acestei sărbători, prin mesaje transmise de premierul britanic Keir Starmer și Regele Charles al III-lea.
We stand with Ukraine today, and always.
Slava Ukraini. pic.twitter.com/guDL6Mh9FI
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 24, 2025
„Soția mea și cu mine vă transmitem sincere felicitări ție și poporului ucrainean cu ocazia Zilei Independenței. Continui să am cea mai mare și mai adâncă admirație pentru curajul de neclintit și spiritul poporului ucrainean. Rămân încrezător că țările noastre vor putea colabora în continuare îndeaproape pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, i-a scris Regele Charles al III-lea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty’s kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom’s leadership in… pic.twitter.com/Ks3J1dBF8m
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
În egală măsură, și președintele american Donald Trump a elogiat „spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor, punctând că SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă.
Premierul Canadei, Mark Carney, care a ales să-și arate sprijinul de necontestat față de Ucraina printr-o vizită la Kiev, pentru a celebra împreună cu Volodimir Zelenski Ziua Independenței acestei țări, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că Ottawa va fi alături de Kiev la fiecare pas, pentru a-și apăra independența și pentru a-și atinge dezideratele.
34 years ago today, Ukraine declared its independence. pic.twitter.com/oMtloWLRUK
— Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025
„Cooperarea noastră extinsă, care contribuie la prosperitatea țărilor și popoarelor noastre, continuă să devină mai puternică cu fiecare an care trece, căpătând un caracter multidimensional. Sunt convins că parteneriatul strategic dintre Turcia și Ucraina este de o importanță deosebită pentru încredere și stabilitate, atât la nivel regional, cât și global”, a subliniat, la rândul său, președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
I deeply appreciate President of Türkiye @RTErdogan‘s wise and cordial words on the eve of Ukraine’s independence day. Dear President, I completely agree with you that the Turkish-Ukrainian strategic partnership is crucial for our nations and also for regional and global… pic.twitter.com/DuL7Kfcs4a
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
De cealaltă parte, China, aliat al Moscovei, a felicitat „poporul prieten al Ucrainei”.
„China și Ucraina au avut tradițional relații prietenești. În ultimii 33 de ani, legăturile diplomatice s-au dezvoltat constant, iar cooperarea în diferite domenii a dat rezultate bune”, a amintit președintele chinez Xi Jinping într-o scrisoare adresată președintelui Zelenski.
I appreciate congratulations by Chairman Xi Jinping on the occasion of Ukraine’s Independence Day and underscore our interest in developing long-term bilateral dialogue with mutual respect and for the sake of peace, stability, and prosperity. pic.twitter.com/Mdtt6pdPLk
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.
Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.
Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat sprijinul său pentru Ucraina, într-un mesaj transmis de Ziua Independenței acestei țări în care „aduce un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi”.
„Astăzi, ca întotdeauna, Moldova este alături de Ucraina. Vă cinstim independența și aducem un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi. O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună. Securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate. Moldova este profund recunoscătoare pentru curajul Ucrainei, care a menținut siguranța țării noastre. Lupta voastră pentru dreptul de a vă alege propriul viitor ne fortifică determinarea. Și Moldova rămâne fermă în protejarea suveranității și a drumului nostru european. Nu vom precupeți niciun efort pentru a rămâne un vecin puternic, de încredere și sigur pentru Ucraina”, a subliniat Maia Sandu într-un mesaj video publicat pe rețeaua de socializarea X.
Today, more than ever, Moldova stands with Ukraine. Your courage safeguards our freedom too.
⁰Moldova will spare no effort to remain a strong and reliable neighbour — defending sovereignty, advancing on the European path, and working for peace.
Slava Ukraini! pic.twitter.com/4irJK2hPEF
— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2025
Astfel de mesaje au venit și din partea mai multor lideri, precum președintele american Donald Trump sau președintele Nicușor Dan.
