SUA nu sunt încă pregătite să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, afirmă secretarul american al energiei

Statele Unite nu sunt în prezent pregătite să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, deoarece toate capacitățile militare sunt concentrate asupra operațiunilor împotriva Iranului, a declarat joi secretarul american al energiei, Chris Wright, citat de France 24.

„Se va întâmpla relativ curând, dar nu poate avea loc acum. Pur și simplu nu suntem pregătiți”, a declarat Wright într-un interviu acordat postului CNBC. „Toate resursele noastre militare sunt concentrate în acest moment pe distrugerea capacităților ofensive ale Iranului și a industriei care le susține”, a explicat oficialul.

Declarațiile vin în contextul în care tensiunile din regiune s-au intensificat. Un atac asupra a două petroliere în apropierea Irakului s-a soldat cu cel puțin o victimă, iar prețul petrolului a depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril.

După declanșarea conflictului cu Iranul, președintele american Donald Trump a încercat să calmeze piețele energetice, promițând escorte navale pentru petroliere și mecanisme de reasigurare pentru companiile de transport maritim. Până în prezent, însă, nicio escortă navală nu a fost desfășurată.

Wright a afirmat că astfel de operațiuni ar putea începe, totuși, până la sfârșitul lunii.

În același timp, conflictul afectează puternic piața globală a energiei. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, războiul „creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol”.

Loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte iraniene, inclusiv infrastructură energetică, au contribuit la perturbarea fluxurilor de aprovizionare.

Creșterea prețurilor la energie a devenit și o problemă politică în Statele Unite. Joi, Trump a declarat că oprirea Iranului din obținerea armei nucleare este mai importantă decât evoluția prețurilor la combustibil.

„Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm foarte mulți bani. Însă, pentru mine, ca președinte, mult mai important este să împiedicăm un imperiu malefic, Iranul, să obțină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, lumea”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În paralel, statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit miercuri să elibereze 400 milioane de barili de petrol din rezervele strategice, cea mai mare astfel de intervenție coordonată de până acum.

Statele Unite vor contribui cu 172 milioane de barili, în cadrul unui mecanism de schimb care ar urma să readucă aproximativ 200 milioane de barili în Rezerva Strategică de Petrol a SUA în termen de un an, a precizat Wright.

În pofida acestei decizii, piețele rămân îngrijorate de perturbările aprovizionării, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, este practic blocată.

În acest context, Wright a declarat că a avut joi întâlniri la Pentagon pentru a discuta posibilitatea introducerii unor escorte navale americane pentru petroliere.

Oficialul american a mai declarat pentru CNN că piața este „foarte bine aprovizionată cu petrol în acest moment”, iar fluctuațiile pe termen scurt ale prețurilor sunt determinate „mai mult de psihologie decât de fluxurile reale de petrol”.

În paralel, Washingtonul a acordat Indiei o derogare temporară pentru achiziția unor transporturi maritime de petrol rusesc, măsură menită să atenueze problemele de aprovizionare generate de conflict.

Wright a respins, însă, ideea că această decizie ar reprezenta o relaxare a sancțiunilor împotriva Moscovei, susținând că petrolul respectiv era deja destinat Chinei și că derogarea reprezintă o „soluție pragmatică” în contextul actualei crize energetice.