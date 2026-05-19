SUA nu vor mai retrage militari din Europa “în viitorul apropiat”, asigură comandantul suprem NATO: Redistribuirea forțelor SUA va dura mai mulți ani, pe măsură ce aliații își dezvoltă capacitățile

Comandantul suprem al forțelor NATO a declarat marți că nu se așteaptă la noi retrageri de forțe americane în viitorul apropiat, în timp ce aliații încearcă discret să acopere golul creat de decizia lui Donald Trump de a retrage mii de soldați din Europa.

„Desfășurările anunțate până acum sunt singurele despre care avem informații și sunt singurele la care mă aștept în viitorul apropiat”, a declarat marți comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, relatează Politico Europe.

„Ar trebui să ne așteptăm la o redistribuire a forțelor americane în timp, pe măsură ce aliații europeni își dezvoltă propriile capacități”, le-a spus el jurnaliștilor la Bruxelles, subliniind că acest „proces în desfășurare” va dura „mai mulți ani”.

Donald Trump a anunțat în această lună că va retrage cel puțin 5.000 de militari din Germania, pe fondul nemulțumirii crescânde față de criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz în legătură cu războiul din Iran.

Totodată, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a surprins Polonia săptămâna trecută prin anularea unei desfășurări prin rotație planificate de 4.000 de militari.

Ca reacție, cele 32 de state membre ale Alianței i-au cerut lui Grynkewich să identifice variante europene care să înlocuiască trupele și echipamentele militare americane retrase, potrivit a doi diplomați NATO și unei alte surse familiarizate cu discuțiile citate de Politico Europe.

Grynkewich, aflat la Bruxelles pentru reuniunea periodică a celor 32 de șefi militari ai alianței, a spus că se află în „contact permanent” cu aliații pentru a analiza „care sunt opțiunile și cum ar putea fi redistribuite capabilitățile pe flancul estic”.