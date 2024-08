SUA ”nu vor tolera” atacuri împotriva trupelor lor în Orientul Mijlociu, transmite secretarul american al Apărării

Președintele american Joe Biden a afirmat marți că vicepreședintele Kamala Harris a luat “o decizie excelentă” când l-a ales pe guvernatorul din Minnesota Tim Walz drept candidat pentru funcția de vicepreședinte al SUA.

“Ei vor fi cei mai puternici apărători ai libertăților noastre și ai democrației noastre”, a scris Biden, a cărui retragere din cursa pentru Casa Albă a creat condițiile pentru nominalizarea Kamalei Harris drept candidat al Partidului Democrat pentru funcția de președinte al Statelor Unite.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.

I’ve known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…

