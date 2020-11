SUA: Observatorii OSCE critică ”acuzaţiile nefondate” ale lui Donald Trump privind fraude în alegerile prezidenţiale

Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden s-a angajat ca în prima zi a mandatului său să readucă SUA în cadrul acordului de la Paris privind clima, din care Statele Unite s-au retras oficial miercuri.

”Astăzi, administraţia Trump a ieşit oficial din acordul de la Paris privind clima. Şi în exact 77 de zile, o administraţie Biden i se va alătura”, a scris candidatul democrat pe Twitter, referindu-se la data de 20 ianuarie 2021, când viitorul preşedinte îşi va prelua funcţia.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020