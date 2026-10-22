SUA oferă R. Moldova un grant de 1,2 milioane de dolari pentru dezvoltarea unui Centru Operațional de Securitate Cibernetică

Republica Moldova beneficiază de un sprijin direct în valoare de 1,2 milioane de dolari SUA, oferit de Guvernul SUA, în cadrul unui pachet mai amplu de investiții americane.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, sprijinul este destinat dezvoltării unui Centru Operațional de Securitate (Security Operations Center – SOC), care va contribui la consolidarea capacităților naționale de prevenire, monitorizare și gestionare a amenințărilor cibernetice.

Acordul de grant a fost semnat joi în prezența ambasadorului Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a secretarei de stat Michelle Iliev, a directorului general interimar S.A. „Moldtelecom”, Viorel Motorniuc și directorului adjunct al Agenției Statelor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA), care exercită atribuțiile de director al agenției, Thomas Hardy.

„Pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transformarea digitală înseamnă extinderea serviciilor online, adoptarea noilor tehnologii și asigurarea fiabilității și securității acestor servicii. Un mediu digital de încredere este esențial atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și pentru investitori. Vom continua să promovăm modernizarea infrastructurii digitale, să avansăm în aplicarea practicilor de securitate cibernetică aliniate standardelor europene și să contribuim la dezvoltarea unei economii competitive și reziliente” a menționat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Centrul Operațional de Securitate va contribui la îmbunătățirea capacităților de identificare și monitorizare a incidentelor cibernetice, precum și la consolidarea mecanismelor de reacție în fața amenințărilor digitale.

„Acest grant reprezintă un pas concret, care aduce rezultate atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Statele Unite. Ne dorim să fim un partener tehnologic de încredere pentru Republica Moldova, pe măsură ce aceasta își dezvoltă economia digitală. Tehnologia americană este inovatoare și sigură, iar Moldova se poate baza pe ea” a menționat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter.

Rolul S.A. „Moldtelecom” în proiect este legat de experiența companiei în dezvoltarea și administrarea infrastructurii de telecomunicații din Republica Moldova. Proiectul este rezultatul unui proces de pregătire și cooperare internațională desfășurat pe parcursul a aproximativ doi ani.

Grantul oferit de Statele Unite ale Americii va sprijini dezvoltarea capacităților naționale de securitate cibernetică și consolidarea rezilienței infrastructurii digitale a Republicii Moldova. Grantul oferit de Statele Unite ale Americii va sprijini dezvoltarea capacităților naționale de securitate cibernetică și consolidarea rezilienței infrastructurii digitale a Republicii Moldova. Prin cooperarea dintre autoritățile naționale, partenerii americani și sectorul telecomunicațiilor, proiectul urmărește să contribuie la un mediu digital mai sigur și protejarea serviciilor și infrastructurilor esențiale.