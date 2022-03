SUA oferă Ucrainei 200 milioane USD în asistență militară suplimentară pentru apărare în fața invaziei ruse

Președintele american Joe Biden exclude o confruntare directă între NATO și Rusia, considerând că „ar fi al Treilea Război Mondial”. În schimb, acesta a asigurat poporul ucrainean că SUA și aliații se vor asigura că Ucraina are arme pentru a lupta împotriva invadatorilor ruși.

De asemenea, acesta a promis sprijin economic și umanitar pentru Ucraina.

„Ne vom asigura că Ucraina are arme pentru a se apăra împotriva unei forțe rusești invadatoare. Vom trimite bani, alimente și ajutoare pentru a salva poporul ucrainean. Și voi primi refugiații ucraineni. Ar trebui să îi primim aici cu brațele deschise. Vom continua să rămânem alături de aliații noștri din Europa și să transmitem un mesaj fără echivoc: vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO cu toată puterea unui NATO unit și galvanizat. Nu vom purta un război împotriva Rusiei în Ucraina. O confruntare directă între NATO și Rusia înseamnă al Treilea Război Mondial. Ceva ce trebuie să ne străduim să evităm”, a transmis președintele SUA, într-o intervenție pe Twitter.

Democracies are rising to meet this moment, rallying the world to the side of peace and security.

We are showing our strength — and we will not falter. pic.twitter.com/UsMf8z8P45

— President Biden (@POTUS) March 12, 2022