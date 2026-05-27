SUA permit Poloniei să producă rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot

Polonia a primit aprobarea preliminară din partea Departamentului de Stat al SUA pentru a începe producția internă a rachetelor PAC-3 MSE utilizate în sistemul de apărare antiaeriană Patriot, a declarat marți ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, sugerând o posibilă evoluție majoră în campania de lungă durată a Varșoviei pentru localizarea producției de armament avansat.

Tomczyk a declarat pentru TVN24 că oficialii americani și-au schimbat poziția după discuțiile purtate la Washington.

„Americanii au fost inițial sceptici în privința capacității polonezilor de a produce rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot… acum totul este deschis și am primit aprobarea preliminară”, a spus el, potrivit agenției Anadolu.

Această decizie ar consolida rolul Poloniei în lanțul de aprovizionare pentru apărarea NATO, într-un moment în care Washingtonul este supus presiunilor pentru a-și reface stocurile și pentru a-i reasigura pe aliați cu privire la angajamentul militar pe termen lung în Europa.

Dacă va fi implementată, măsura ar marca și o schimbare semnificativă față de reticența tradițională a SUA de a transfera capacități de producție pentru una dintre cele mai sensibile tehnologii americane de apărare antiaeriană.

Evoluția vine într-un moment aparte al relațiilor americano-poloneze. După săptămâni de dezbateri privind desfășurarea trupelor americane în Europa și reluarea discuțiilor la Varșovia despre dependența strategică de Washington, anunțul sugerează că cooperarea militară ar putea depăși tot mai mult simpla prezență militară și achizițiile de armament, orientându-se către integrarea industrială.

Polonia a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători europeni de echipamente militare americane — achiziționând sisteme Patriot, tancuri Abrams, elicoptere Apache și lansatoare HIMARS — însă guvernele poloneze, indiferent de orientarea politică, au susținut tot mai des că aceste achiziții ar trebui să genereze capabilități industriale interne și know-how, nu dependență pe termen lung.

Tomczyk a sugerat că discuțiile depășesc sfera rachetelor Patriot. Potrivit declarațiilor sale, oficialii americani și-au exprimat interesul și pentru scenarii în care Polonia ar putea produce muniții cu rază lungă de acțiune pentru sistemele HIMARS și rachete Hellfire utilizate de elicopterele Apache.

Pentru Washington, calculele par influențate tot mai mult de constrângerile de producție. Producția interceptoarelor PAC-3 MSE rămâne limitată, în timp ce cererea a crescut puternic după ajutorul militar acordat Ucrainei, extinderea achizițiilor de către aliații europeni și eforturile SUA de a-și reface stocurile după operațiunile recente din Orientul Mijlociu.

Publicația Defence24 a relatat că producția anuală este de aproximativ 700 de rachete, în timp ce SUA își propun să crească semnificativ producția până la sfârșitul deceniului.

Țările considerate cândva în principal clienți se prezintă acum tot mai mult drept parteneri de producție. Germania a încercat, de asemenea, să obțină un rol în producția rachetelor Patriot, iar guvernele europene, în ansamblu, au promovat o localizare mai mare a producției strategice după lecțiile războiului din Ucraina.

Sectorul de apărare al Poloniei s-a extins deja în ultimii ani, iar Varșovia a argumentat în repetate rânduri că poziția sa geografică, aproape de Ucraina și de flancul estic al NATO, întărește argumentele pentru amplasarea producției în Polonia.

Rămâne de văzut dacă propunerea se va transforma într-o capacitate completă de producție sau va rămâne limitată la anumite componente și activități de mentenanță.