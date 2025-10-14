SUA poartă discuții cu China pentru a preveni un nou război comercial, anunță secretarul american al Trezoreriei: Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută, după ce Beijingul a anunțat planuri de impunere a unor controale la exportul magneților cu pământuri rare utilizați într-o serie de produse de înaltă tehnologie, informează Politico Europe.

„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.

Bessent a mai spus că se așteaptă ca președintele Donald Trump să se întâlnească în continuare cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, chiar înainte ca această țară să găzduiască reuniunea anuală a liderilor din cele 21 de economii din cadrul forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific.

Trump a amenințat săptămâna trecută că va impune tarife de 100% asupra produselor chinezești începând cu 1 noiembrie și că va anula întâlnirea cu Xi după ce China a anunțat restricții la exportul de metale rare.

Acest lucru a determinat piețele financiare să vândă vineri, în contextul reînnoirii îngrijorărilor cu privire la escaladarea războiului comercial între cele două cele mai mari economii ale lumii.

Bessent a declarat că se așteaptă să poarte discuții în Asia cu omologul său chinez, vicepremierul He Lifeng, înainte de întâlnirea dintre Trump și Xi din Coreea de Sud.

Deși a transmis mesajul că relația generală dintre SUA și China este „bună” și că „tariful de 100% al lui Trump nu trebuie să se aplice”, Bessent a insistat că Beijingul trebuie să renunțe la planul său de a restricționa magneții din pământuri rare. El a sugerat, de asemenea, că decizia Chinei de a restricționa exporturile ar fi putut fi luată de un <<funcționar de rang inferior>>”, și nu de Xi însuși.

„Este China împotriva lumii. Au îndreptat o bazooka către lanțurile de aprovizionare și baza industrială a întregii lumi libere, iar noi nu vom accepta acest lucru. Un grup de birocrați din China nu ne poate spune nouă și aliaților noștri cum să ne gestionăm sistemul de aprovizionare”, a declarat Bessent.

SUA se așteaptă, de asemenea, să primească un sprijin substanțial pentru poziția sa din partea Europei, Indiei și democrațiilor din Asia, a spus Bessent.

În mijlocul tensiunilor de la începutul acestui an, Statele Unite au impus Chinei 12 contramăsuri „extrem de” eficiente, de la resursele naturale utilizate în producția de plastic până la motoare și piese pentru avioane, a spus Bessent.