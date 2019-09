SUA, Polonia și Ucraina au semnat la Varşovia un memorandum pentru creşterea securităţii livrărilor de gaze naturale în regiune

Polonia și Ucraina trebuie să investească în extinderea infrastructurii de transport a gazelor naturale ce le conectează pentru a proteja Kievul de potențiale întreruperi de livrări din partea Rusiei, a declarat secretarul american pentru energie Rick Perry, anunță DPA, citat de Agerpres.

Statele Unite, Polonia și Ucraina au semnat sâmbătă la Varșovia un memorandum pentru creșterea securității livrărilor de gaze naturale în regiune.

”Memorandumul semnat este un câștig foarte important pentru securitatea energetică, economică și națională a tuturor celor trei țări”, a scris pe Twitter secretarul american pentru energie, Rick Perry.

The Memorandum of Cooperation between the U.S.A., Poland, and Ukraine is an amazing “win” for the energy security, the economic security, and the national security of all three countries. 🇺🇸 🇵🇱 🇺🇦 pic.twitter.com/XvDsk9X5hA

— Rick Perry (@SecretaryPerry) August 31, 2019