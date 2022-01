SUA, pregătite să asculte ”preocupările” de securitate ale Rusiei, dar nu vor face compromisuri cu privire la ”libertatea țărilor suverane de a-și alege propriile alianțe”

Statele Unite sunt pregătite să asculte ”preocupările” de securitate ale Rusiei, dar nu vor face compromisuri privind principiile internaționale ale ”suveranității, integrității teritoriale și libertății țărilor suverane de a-și alege propriile alianțe”, înaintea unei săptămâni diplomatice cu risc ridicat în încercarea de a dezamorsa criza de la granița ruso-ucraineană.

Într-o discuție de tatonare cu viceministrul de externe rus Serghei Riabkov, adjunctul secretarului de stat al SUA, Wendy Sherman, a subliniat că Washingtonul nu va discuta despre ”securitatea europeană fără aliații și partenerii noștri europeni”, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.

