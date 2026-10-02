SUA presează UE să elibereze rezervele de motorină. Macron a discutat cu Trump despre un răspuns coordonat, fără restricții la export

Țările europene discută vineri posibilitatea eliberării unor rezerve de urgență de combustibili, pe fondul scumpirii motorinei și al presiunilor SUA, care au avertizat că ar putea interzice exporturile dacă aliații nu suplimentează oferta. În acest context, președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul american Donald Trump despre coordonarea măsurilor pentru reducerea presiunii asupra prețurilor și asigurarea aprovizionării, fără restricții la export, relatează Euronews.

Convorbirea Macron–Trump a avut loc în cursul nopții, potrivit Palatului Élysée. Președinția franceză a precizat că cele două țări împărtășesc un „interes comun” pentru o acțiune coordonată „fără restricții la export”.

Macron a abordat situația și cu premierul canadian Mark Carney. Discuțiile au evidențiat necesitatea cooperării pentru combaterea creșterii prețurilor combustibililor și menținerea disponibilității produselor petroliere rafinate pe piața mondială.

Franța, care deține președinția G7, intenționează să organizeze o videoconferință a liderilor grupului „cât mai curând posibil”.

„Scopul este coordonarea măsurilor care să contribuie la reducerea presiunilor asupra prețurilor și să garanteze aprovizionarea cu țiței și produse rafinate – atât în țările G7, cât și la nivel mondial”, a transmis Palatul Élysée, precizând că eforturi de coordonare sunt în desfășurare și la nivel european.

În paralel, Washingtonul le-a cerut aliaților europeni să pună pe piață cantități suplimentare de motorină din rezerve, avertizând asupra riscului unei interdicții americane la export, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene citat de Euronews.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a reiterat joi solicitarea.

„Partenerii noștri europeni ar trebui să accelereze îndeplinirea angajamentelor existente și să pună imediat la dispoziție cantități suplimentare pentru a răspunde perturbărilor în curs”, a scris Bessent pe X.

„Fermierii, transportatorii rutieri și companiile americane nu ar trebui să suporte singuri povara unui deficit global de motorină. America își face partea. Așteptăm ca aliații noștri să își transforme angajamentele în acțiuni”, a adăugat acesta.

Administrația Trump analizează o posibilă interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină, în încercarea de a limita prețurile interne înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat joi pentru Euronews că o nouă eliberare de rezerve de urgență reprezintă „o posibilitate”, fără a anunța o decizie.

„Discutăm cu toți membrii Agenției Internaționale a Energiei, nu doar cu Statele Unite, despre momentul potrivit pentru eliberarea rezervelor, deoarece aceasta este una dintre opțiunile pe care le avem”, a afirmat comisarul. „Am folosit-o înainte și probabil o vom folosi din nou”, a adăugat el.

Reuniunea de vineri a fost confirmată de Irlanda, care deține președinția Consiliului UE. Potrivit autorităților irlandeze, oferta de pe piața motorinei este foarte limitată, ceea ce se reflectă în prețurile ridicate plătite de consumatori.

Discuțiile tehnice se desfășoară în cadrul mecanismului Comisiei Europene de monitorizare a crizelor și coordonare pentru securitatea energetică. Acesta permite evaluarea riscurilor pentru aprovizionare și identificarea măsurilor comune necesare. Reprezentanți ai Franței, Germaniei, Irlandei și Regatului Unit au discutat deja cu Comisia pe 1 octombrie, potrivit unei surse europene citate de Euronews.

La consultări participă și Agenția Internațională a Energiei, al cărei director, Fatih Birol, a îndemnat țările europene să își utilizeze stocurile de motorină. În martie, agenția a coordonat eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență, după atacurile militare americane și israeliene asupra Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz.