SUA: Președintele ales Joe Biden a fost vaccinat împotriva COVID-19 în direct la televiziune

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni prima dintre cele două doze de vaccin împotriva COVID-19 în direct la televiziune, la spitalul Christiana din Newark, statul Delaware, şi a îndemnat populaţia să se vaccineze când acesta va deveni mai disponibil, transmit DPA şi Reuters, potrivit Agerpres.

“Oamenii ar trebui să fie pregătiţi să se vaccineze, când acesta va fi disponibil. Nu există niciun motiv de îngrijorare. Aştept cu nerăbdare a doua doză”, a spus Biden în faţa camerelor de filmat, într-un efort de a spori încrederea în siguranţa vaccinului înainte de distribuţia largă a acestuia anul viitor.

Biden şi soţia sa, Jill, au fost vaccinaţi amândoi cu vaccinul Pfizer/BioNTech, primul vaccin împotriva noului coronavirus care a fost lansat. Un al doilea vaccin, realizat de compania Moderna, a fost aprobat în SUA săptămâna trecută.

