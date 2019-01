SUA: Președintele Donald Trump, invitat de noul lider al Camerei Reprezentanților să susțină discursul privind Starea Uniunii pe 29 ianuarie

Democrata americană Nancy Pelosi, nou aleasă în funcţia de preşedintă a Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, l-a invitat joi pe preşedintele ţării, republicanul Donald Trump, să-şi ţină discursul anual în faţa Congresului pe 29 ianuarie, relatează Agerpres.

Într-o scrisoare adresată lui Trump, Pelosi îl invită pe preşedinte să-şi rostească ”discursul privind Starea Uniunii în cadrul unei sesiuni comune a Congresului marţi, pe 29 ianuarie, 2019, în Camera Reprezentanţilor”.

I have invited @realDonaldTrump to deliver his State of the Union address before a Joint Session Congress on Tuesday, January 29, 2019. https://t.co/TOMOaLBR37 pic.twitter.com/viV8regxcf

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 4, 2019