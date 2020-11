SUA: Președintele în exercițiu Donald Trump l-a demis pe șeful Pentagonului Mike Esper. Christopher C. Miller va fi secretar interimar al apărării

Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, a anunţat luni că l-a demis pe secretarul apărării, Mark Esper, părând să folosească ultimele luni de mandat la Casa Albă pentru reglarea de conturi în interiorul administraţiei sale.

“Mark Esper este demis. Aş vrea să-i mulţumesc pentru serviciul lui“, a scris Trump pe Twitter.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020