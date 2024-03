SUA, prin ambasadorul lor la Budapesta, condamnă pozițiile ”periculos de dezechilibrate” ale Ungariei sub conducerea lui Orban: Se izolează de prieteni prin ”lucrurile care subminează încrederea”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, s-a întâlnit miercuri, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Aceștia au discutat despre modalitățile de consolidare în continuare a parteneriatului dintre UE și SUA într-un moment crucial pentru diplomația globală, informează Serviciul European de Acțiune Externă.

Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, cei doi oficiali au abordat situația din Orientul Mijlociu, Ucraina, Haiti și Venezuela, precum și prioritățile comune în materie de politică externă și de securitate.

Înaltul Reprezentant Borrell a subliniat necesitatea unei asistențe militare mai numeroase, mai rapide și mai susținute pentru Ucraina, lăudând SUA pentru ultima lor decizie privind acordarea unui ajutor militar suplimentar în valoare de 300 milioane de dolari și a subliniat că victoria Ucrainei se bazează pe menținerea legăturii transatlantice bilaterale puternice.

Capacitățile furnizate în pachetul de ajutor militar includ rachete antiaeriene Stinger, muniție suplimentară pentru sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS), obuze de artilerie, arme antitanc, muniții de demolare și muniție pentru arme de calibru mic, precum și piese de schimb și alte echipamente auxiliare.

De asemenea, cei doi discutat despre eforturile de promovare a unei păci juste și durabile, inclusiv despre inițiativele de sensibilizare la nivel mondial, cum ar fi Formula de Pace a Ucrainei.

Șeful diplomației europene a reamintit, totodată, angajamentul UE față de sprijinul pe termen lung acordat Ucrainei, care se ridică în prezent la 138 miliarde de euro, urmând să fie suplimentat, și l-a informat pe omologul său american cu privire la cele mai recente evoluții pe calea aderării Ucrainei la UE.

„Ucraina este cea mai mare și imediată îngrijorare pentru noi, europenii, și pentru dumneavoastră. Pentru securitatea noastră comună. Agresorul rus nu se va opri. Noi trebuie să-l oprim. Faceți multe. Noi facem multe. Cred că ambele părți putem face și mai mult pentru a-i sprijini pe ucraineni în această perioadă foarte dificilă”, a subliniat Josep Borrell.

Miercuri seara, președinția belgiană a Consiliului UE a anunțat, într-un mesaj pe X, că statele membre au ajuns la un acord pentru a adăuga 5 miliarde de euro în 2024 la ajutorul pentru finanţarea cumpărării de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a Mecanismului European pentru Pace (MEP), gestionat de Uniune. Fondul funcţionează ca un uriaş sistem de restituire, oferind membrilor UE rambursări pentru trimiterea de muniţii către alte ţări.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.

The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024