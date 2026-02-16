SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, în cadrul vizitelor efectuate la Bratislava și Budapesta în perioada 15–16 februarie, o serie de inițiative privind dezvoltarea energiei nucleare civile în Europa Centrală, Washingtonul susținând că proiectele vor consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni.

Potrivit Departamentului de Stat, inițiativele vizează construirea de noi centrale nucleare folosind tehnologii nucleare americane avansate, cu scopul de a reduce vulnerabilitățile energetice ale regiunii, de a sprijini competitivitatea industrială și de a susține cererea tot mai mare de energie generată de tehnologii emergente, inclusiv inteligența artificială.

Proiect nuclear cu tehnologie americană în Slovacia

În Slovacia, autoritățile americane au anunțat lansarea implementării acordului interguvernamental SUA–Slovacia semnat la 16 ianuarie, prin finanțarea fazei de preconstrucție pentru un nou reactor nuclear de mari dimensiuni dezvoltat de compania americană Westinghouse.

Finanțarea va sprijini realizarea studiului Front-End Engineering and Design (FEED), etapă esențială pentru pregătirea construcției. Proiectul este derulat în cadrul programului FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), prin care Statele Unite sprijină dezvoltarea unor programe nucleare considerate sigure și responsabile.

Ungaria, vizată ca hub regional pentru reactoare modulare mici

La Budapesta, Marco Rubio a semnat acordul interguvernamental SUA–Ungaria privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, document care deschide perspectiva unei colaborări pe termen lung în sector.

Washingtonul a subliniat, de asemenea, interesul ca Ungaria să devină un centru regional pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) și a încurajat autoritățile ungare să selecteze tehnologie americană pentru proiectele viitoare. În același timp, compania americană Holtec International și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini gestionarea combustibilului nuclear uzat prin sisteme de stocare uscată, sub rezerva aprobării parlamentare.

Departamentul de Stat a precizat că inițiativele decurg din implementarea ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind desfășurarea tehnologiilor nucleare avansate în sprijinul securității naționale. Oficialii americani estimează că proiectele ar putea genera oportunități comerciale de peste 15 miliarde de dolari pentru furnizorii americani și mii de locuri de muncă în Statele Unite.

Washingtonul a subliniat că sprijinul pentru dezvoltarea energiei nucleare civile în statele aliate rămâne ancorat în experiența de peste 70 de ani a SUA în domeniul siguranței nucleare, securității și neproliferării.