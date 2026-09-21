SUA propun Chinei un mecanism de alertă pentru incidentele de inteligență artificială cu implicații asupra securității naționale

Statele Unite au propus Chinei crearea unui mecanism prin care cele două țări să se informeze reciproc despre incidentele de inteligență artificială care ar putea afecta securitatea națională, cu câteva zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Washington, informează BBC. Beijingul nu a anunțat deocamdată dacă acceptă inițiativa.

Propunerea a fost prezentată de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, în timpul discuțiilor pe care le-a avut duminică, la New York, cu vicepremierul chinez He Lifeng.

Washingtonul urmărește deschiderea unui canal direct pentru schimbul de informații privind incidentele de inteligență artificială cu potențiale consecințe asupra securității celor două state.

Autoritățile americane nu au explicat însă ce tipuri de evenimente ar declanșa o notificare, ce informații ar urma să fie transmise sau cum ar funcționa concret mecanismul.

„Credem că trecerea de la opacitate la mai multă transparență între primele două puteri mondiale în domeniul inteligenței artificiale este foarte importantă”, a declarat Bessent.

Secretarul Trezoreriei a afirmat că Statele Unite doresc să construiască împreună cu China „o viziune comună asupra obiectivelor și amenințărilor comune” în domeniul inteligenței artificiale.

Presa de stat chineză a relatat că cele două delegații au purtat discuții despre chestiuni referitoare la inteligența artificială și a descris dialogul drept sincer și constructiv, dar nu a prezentat detalii despre mecanismul propus de Washington.

Inițiativa apare în contextul competiției tot mai intense dintre Statele Unite și China pentru dezvoltarea celor mai performante sisteme de inteligență artificială. Cele două puteri încearcă să își păstreze avantajele tehnologice, dar manifestă în același timp preocupări comune privind pierderea controlului asupra unor sisteme avansate, atacurile cibernetice și utilizarea inteligenței artificiale de către actori nestatali.

Bessent avertizase anterior că Statele Unite nu își pot permite să întrerupă sau să încetinească această competiție. Donald Trump s-a opus, de asemenea, solicitărilor privind încetinirea dezvoltării sistemelor de ultimă generație, susținând că statul care va câștiga cursa în domeniul inteligenței artificiale va obține un avantaj strategic decisiv.

În paralel cu dialogul privind siguranța inteligenței artificiale, Washingtonul menține restricții asupra accesului Chinei la semiconductori și alte tehnologii avansate. Statele Unite au acuzat recent mai multe companii chineze că au folosit modelele americane pentru a-și dezvolta propriile sisteme, acuzații respinse de Beijing.

Discuțiile de la New York au vizat și relațiile comerciale dintre cele două țări. Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a anunțat că Washingtonul și Beijingul au convenit să pună în funcțiune un nou „Consiliu pentru Comerț”, un mecanism interguvernamental destinat gestionării relației economice bilaterale.

Una dintre atribuțiile acestuia va fi identificarea produselor considerate nesensibile care ar putea beneficia de reduceri tarifare. Lista ar putea include bunuri de consum, produse agricole, energie și dispozitive medicale.

„Astăzi, aceste idei au devenit realitate”, a declarat Greer despre operaționalizarea mecanismului comercial.

Cele două părți discută în continuare despre posibile reduceri reciproce ale tarifelor, însă nu au anunțat până acum un acord privind produsele vizate sau nivelul eventualelor scăderi.

Dialogul privind inteligența artificială și negocierile comerciale precedă întâlnirea pe care președintele american Donald Trump urmează să o aibă la Washington cu omologul său chinez, Xi Jinping. Inteligența artificială, comerțul și restricțiile tehnologice sunt așteptate să se numere printre principalele teme ale summitului.